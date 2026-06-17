Con equipos casi definidos, Inglaterra y Croacia se enfrentan en el Mundial

Inglaterra y Croacia pondrán primera este miércoles en el Mundial 2026 cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo L. El encuentro se disputará en el estadio de Dallas, en Estados Unidos, y marcará el inicio del recorrido de dos selecciones que llegan con aspiraciones importantes dentro del torneo.

El partido comenzará a las 17:00 de Argentina y tendrá transmisión en vivo por Telefe y DirecTV Sports, además de sus plataformas digitales habilitadas. El duelo genera una gran expectativa por el peso de ambos planteles y por el antecedente de la semifinal del Mundial de Rusia 2018, cuando los croatas eliminaron a los ingleses en tiempo suplementario.

La selección inglesa, dirigida por Thomas Tuchel, llega después de completar una clasificación perfecta y con la intención de volver a pelear por el título que conquistó por única vez en 1966. El conjunto británico cuenta con figuras de primer nivel como Harry Kane y Jude Bellingham, aunque también afronta algunas bajas importantes en su plantel. Entre ellas aparece la lesión de Tino Livramento, quien quedó fuera de la Copa del Mundo.

Del otro lado estará una Croacia que vuelve a apoyarse en la experiencia de varios futbolistas históricos. Luka Modric e Ivan Perisic encabezan una generación que busca extender su protagonismo internacional después de haber sido subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022. El equipo dirigido por Zlatko Dalic avanzó invicto durante las eliminatorias europeas y pretende comenzar con el pie derecho en uno de los grupos más exigentes.

Las probables formaciones serían las siguientes:

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Perisic y Kramaric.

Más allá de tratarse del debut, el resultado puede ser determinante para el futuro de ambos seleccionados en el Grupo L, que también comparten con Ghana y Panamá. Una victoria permitiría encaminar la clasificación y enviar un mensaje al resto de los candidatos en el Mundial.