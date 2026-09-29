Con escándalos de por medio, volvió MasterChef: ¿el rating acompañó?

La pantalla de Telefe se renovó con el esperado lanzamiento de MasterChef Celebrity bajo la conducción de Wanda Nara. El regreso del certamen gastronómico generó una enorme expectativa en la audiencia, logrando reunir a reconocidas personalidades de la farándula y capturando el interés general desde los primeros minutos de transmisión.

El estreno comenzó con 10.5 puntos de audiencia y no tardó en escalar a 11.2 puntos. La tendencia ascendente continuó rápidamente hasta tocar los 12.7 puntos, consolidando el interés de la audiencia en el nuevo ciclo.

A los pocos minutos de salir al aire, la competencia superó los 13 puntos y alcanzó una marca de 13.6 puntos de rating. Estos valores superaron las cifras obtenidas por las últimas emisiones de Gran Hermano Generación Dorada, marcando una clara ventaja para la señal.

Transcurridos quince minutos del inicio, el ciclo registró 13.9 puntos, manteniendo un flujo constante entre 13.4 y 13.7 puntos. A la media hora de programa se dio el pico máximo de la noche con 14.4 puntos. Aunque luego descendió levemente a los 13 puntos, hacia las 23 horas recuperó terreno y volvió a situarse en los 14 puntos.

Con estas cifras, Telefe se adueñó de la franja nocturna y dejó muy atrás a sus competidores directos. El Trece quedó relegado con el ciclo Otro Día Perdido, que apenas alcanzó un techo máximo de 5 puntos durante la jornada.