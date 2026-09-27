Henry Martin volvió a correr en el autódromo El Zonda, completó la carrera homenaje y terminó en el puesto 12. Después de bajarse del auto, el sanjuanino fue consultado sobre qué viene ahora y dejó una respuesta que marcó el cierre de una jornada especial.

“¿A descansar? ¿Nunca más no se vuelve?”, fue la pregunta que recibió Martin después de la competencia. El piloto respondió de manera contundente: “No, ya está, con esto está bien”.

Una despedida ante los sanjuaninos

La frase de Martin llegó después de volver a competir en el histórico circuito sanjuanino ante su público. El piloto había señalado que tenía muchas cosas lindas para recordar de todos estos años en los que corrió en El Zonda a nivel nacional.

“Muchas cosas lindas, agradecido al público, a la gente, al equipo, así que bueno, ahora a disfrutar con la familia”, expresó Martin. El acompañamiento de los sanjuaninos fue uno de los aspectos que destacó después de completar la carrera homenaje.

Terminó 12° después de un fin de semana complicado

Martin finalizó en el puesto 12 de la carrera que tuvo a Lucas Carabajal como ganador. El sanjuanino pudo completar la competencia pese al golpe sufrido durante el sábado, situación que, según explicó, le quitó posibilidades.

“Sí, una pena lo que pasó ayer, eso nos quitó muchas posibilidades, pero bueno, hicimos un buen ritmo de carrera y la pudimos terminar”, señaló. Además, contó que sufrió las altas temperaturas dentro del auto y que terminó con los pies quemados.

El final que eligió Martin

Después de completar la carrera homenaje y recibir el reconocimiento del público, Henry Martin dejó planteado cómo imagina lo que viene. Su respuesta fue breve y contundente: “No, ya está, con esto está bien”.

El 12° puesto quedó como el resultado de su regreso al TC2000, pero la frase sobre su futuro fue la que marcó el cierre de la jornada. Martin volvió a correr ante los sanjuaninos, agradeció el acompañamiento y cerró su participación pensando en disfrutar con su familia.