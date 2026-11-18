La estrategia, la rapidez y los nervios fueron protagonistas de un nuevo encuentro de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba los conocimientos de los estudiantes sanjuaninos. En esta oportunidad, el Colegio Luján de Capital se impuso por 34 a 30 ante la Escuela Agrotécnica Los Pioneros de Rawson y consiguió el pase a los octavos de final, donde continuará en carrera por el viaje a Bariloche con Travel Rock.

El partido tuvo un desarrollo muy parejo y mantuvo la expectativa hasta el último momento. Después de dos bloques en los que ambos equipos no lograron sacarse ventajas, la definición llegó con los juegos de Tuti Frutti y Lluvia de Preguntas.

Pablo Turrillo y Roberto Torrente contra Julián Ortiz y Bautista Morra. FOTO HUARPE.

Un comienzo sin ventajas y con mucho conocimiento

El equipo azul, integrado por Pablo Turrillo y Roberto Torrente, representantes de 5° año único de Los Pioneros, comenzó sumando en deporte, historia y matemática. Por su parte, Bautista Morra y Julián Ortiz, del 5° D del Colegio Luján, respondieron correctamente en ciencia y geografía. Así, el primer bloque terminó empatado 3 a 3.

En el segundo tramo llegaron el Verdadero o Falso y el desafío de unir conceptos. Los chicos de Rawson eligieron ciencia y lengua, mientras que los representantes de Capital apostaron por deporte e historia. Ambos equipos aprovecharon sus oportunidades y sumaron cinco puntos cada uno, por lo que el marcador volvió a quedar igualado: 8 a 8.

La definición llegó con velocidad y precisión

Todo se resolvió en el último bloque. En el Tuti Frutti, Los Pioneros recibieron la letra M y consiguieron 8 puntos, mientras que Luján, con la F, alcanzó los 10 en tiempo récord.

La última oportunidad llegó con la Lluvia de Preguntas. Allí, el equipo azul sumó 14 puntos y el naranja consiguió 16, una diferencia que terminó siendo decisiva para inclinar el resultado.

Con un marcador final de 34 a 30, el Colegio Luján celebró su clasificación a los octavos de final. Los estudiantes llegaron acompañados por la imagen de la Virgen de Luján, que los acompañó durante el desafío, y con la tranquilidad de tener una nueva oportunidad para seguir avanzando.

Así, entre estrategias, respuestas y una definición ajustada, Luján dio un nuevo paso en el UPD y mantiene vivo el sueño de viajar a Bariloche en 2027.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.