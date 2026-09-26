Con doblete de Dí María, Rosario Central le gana a Estudiantes

Estudiantes golpeó de entrada en la final de la Supercopa Internacional 2026 y le gana 1-0 a Rosario Central en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

El Pincha necesitó menos de un minuto para romper el cero. Alexis Castro apareció tras una asistencia de Guido Carrillo y convirtió el primer gol del encuentro, sorprendiendo a un Central que prácticamente no había tenido tiempo de acomodarse en el campo de juego.

Desde entonces, el equipo dirigido por Alexander Medina intenta sostener la ventaja ante un conjunto rosarino que busca reaccionar con Ángel Di María como una de sus principales referencias ofensivas.

El encuentro comenzó a las 16 y tiene como árbitro principal a Darío Herrera. Jorge Baliño está a cargo del VAR. La definición se disputa a partido único y, en caso de igualdad tras los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de mantenerse el empate, penales.

Estudiantes salió a la cancha con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Tomás Palacios; Gabriel Neves, Lucas Piovi y Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

Rosario Central, por su parte, formó con Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro y Gaspar Duarte; Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Enzo Copetti.

El ganador de la final sumará un nuevo título oficial y conseguirá además la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.