Con gol de Mbappé de penal, Francia eliminó del Mundial a Paraguay

Francia avanzó a los cuartos de final tras vencer 1-0 a Paraguay en el estadio de Filadelfia. El único tanto del encuentro llegó a los 24 minutos del segundo tiempo, cuando Kylian Mbappé convirtió un penal. La jugada previa nació de una falta de Diego Gómez sobre Désiré Doué, la cual fue revisada por el árbitro Ilgiz Tantashev mediante el VAR antes de señalar la pena máxima.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro resistió los ataques constantes del conjunto europeo durante gran parte del compromiso. Orlando Gill, el arquero paraguayo, tuvo intervenciones destacadas ante remates de Manu Koné y el propio Mbappé.

Sin embargo, la efectividad francesa terminó por desequilibrar la balanza. Durante el desarrollo del juego se produjeron cruces verbales entre los futbolistas, destacándose un momento donde Mbappé lanzó el insulto "La c... de tu madre" hacia Junior Alonso.

Paraguay buscó la igualdad con sus futbolistas volcados al ataque en el cierre del cotejo. Maurício Magalhães tuvo la oportunidad más clara para empatar a los 44 minutos del complemento, pero su disparo fue rechazado por Mike Maignan.

Previamente, el entrenador paraguayo realizó cambios con los ingresos de José Canale, Gustavo Caballero y Gabriel Ávalos para intentar revertir el marcador en suelo estadounidense.

Por el lado francés, Didier Deschamps movió el banco de suplentes con la entrada de Doué y Rayan Cherki para asegurar el resultado en los minutos finales. El árbitro mostró tarjetas amarillas a Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise en el bando galo. Con este triunfo, Francia se prepara para enfrentar en la siguiente ronda a Marruecos, conjunto que viene de golear a la selección de Canadá.