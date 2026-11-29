River Plate derrotó 1 a 0 a Instituto en Alta Córdoba y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, instancia en la que se medirá el próximo fin de semana ante Independiente en el estadio Monumental con día y horario a confirmar.

Con el triunfo, el equipo millonario se mantiene en carrera por el título local, su única vía disponible para clasificar de forma directa a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El conjunto visitante golpeó temprano en el arranque del encuentro y a los 12 minutos del primer tiempo Gonzalo Montiel capitalizó un rebote largo de Marcos Ledesma para establecer el 1-0.

Poco después, el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal por una mano de Leonel Mosevich, pero Sebastián Driussi estrelló su remate contra el palo; en esa primera etapa, el delantero también sufrió un corte en el tobillo tras un planchazo de Fernando Alarcón.

Tras un pasaje en el que Instituto intentó emparejar el trámite sin incomodar con claridad a Santiago Beltrán y en el que la Gloria llegó a avisar en el complemento con un cabezazo desviado de Gustavo Abregú, River dispuso de múltiples espacios de contraataque para cerrar el marcador.

Sin embargo, el equipo se topó con intervenciones clave de Ledesma —incluido un mano a mano despejado ante Ángel Correa—, un cabezazo de Lucas Beltrán a quemarropa que pegó en el palo a los 87 minutos y un segundo penal fallado: a los 81, Thiago Almada ejecutó al medio y el arquero local contuvo el disparo con los pies tras una falta sobre Tomás Galván.

A pesar de no haber ampliado la ventaja pese a la cantidad de situaciones generadas, River sostuvo el 1-0 hasta el pitazo final y se metió entre los cuatro mejores del torneo, a la espera de que este domingo se completen los cuartos de final con los cruces entre Rosario Central y Barracas Central, y Boca Juniors frente a Gimnasia La Plata.

Formaciones

Instituto de Córdoba: Marcos Ledesma; Hernán De la Fuente, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Jonas Acevedo, Facundo Suárez; y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.