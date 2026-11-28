Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada este sábado en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El conjunto brasileño encontró la diferencia en el inicio del segundo tiempo, gracias a un gol de Ramón Sosa, y consiguió sostener la ventaja hasta el final para quedarse con su cuarta corona continental.

Después de una primera parte pareja, con pocas situaciones claras y mucha disputa física, el equipo dirigido por Abel Ferreira golpeó a los seis minutos del complemento. La jugada nació por el sector izquierdo, donde Arthur Gabriel filtró un pase para Jhon Arias, quien asistió a Sosa. El delantero paraguayo, con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata, definió de primera dentro del área y venció al arquero Fernando Muslera.

El tanto terminó siendo decisivo para una final que tuvo tensión, fricción y mucha intensidad, pero pocas oportunidades concretas frente a los arcos.

Un primer tiempo marcado por la tensión

Estudiantes, conducido por Alexander Medina, intentó imponer condiciones durante algunos pasajes de la primera etapa. A los siete minutos tuvo su primera aproximación y luego Guido Carrillo ganó de cabeza tras un tiro de esquina, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

Palmeiras también manejó la pelota en distintos momentos, pero le costó transformar la posesión en situaciones de peligro. En el cierre del primer tiempo, Lucas Evangelista armó una buena acción por la izquierda y envió un centro atrás que Marcos Rojo estuvo cerca de convertir en contra.

La temperatura del partido también subió por los cruces entre los jugadores. Una fuerte infracción de Flaco López sobre Rojo provocó un tumulto entre futbolistas de ambos equipos. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela intervino y amonestó al delantero de Palmeiras y a Agustín Giay.

Palmeiras encontró la diferencia en el complemento

Para el segundo tiempo, Abel Ferreira decidió modificar el equipo con el ingreso de Arthur en lugar de Joaquín Piquerez. La variante le dio mayor profundidad al sector izquierdo y fue determinante en la jugada que terminó con el único gol de la final.

A partir de allí, Palmeiras logró administrar la ventaja y sostuvo el resultado ante un Estudiantes que no consiguió encontrar el camino para igualar el marcador.

Con el triunfo, el conjunto brasileño levantó su cuarta Copa Libertadores y sumó una nueva consagración internacional, mientras que el Pincha se quedó sin la posibilidad de alcanzar su quinta conquista en el máximo torneo de clubes de Sudamérica.