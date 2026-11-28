Estudiantes de La Plata busca conquistar su quinta Copa Libertadores este sábado 28 de noviembre. Enfrenta a Palmeiras de Brasil en la gran final del certamen continental. El encuentro se disputa desde las 17 en el histórico estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde ambos equipos intentarán quedarse con el máximo título del fútbol sudamericano. En el primer tiempo, pese a las chances de ambos lado, el partido se encuentra empatado sin goles.

A los 5 minutos del segundo tiempo la balanza se inclinó: con gol de Ramón Sosa Palmeiras se impone y le gana 1 a 0 a Estudiantes.

El equipo dirigido por el Cacique Medina, que llegó a la definición después de superar a Flamengo en una dramática serie de semifinales, busca quedarse con el título más importante del continente y levantarlo por quinta vez en su historia. Por su parte, el conjunto comandado por Abel Ferreira, que eliminó a Fluminense desde los doce pasos, intentará conquistarla por cuarta vez.

Las posibles formaciones de Estudiantes y Palmeiras

El conjunto argentino podría salir a la cancha con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. El entrenador es Alexander Medina.

Por su parte, Palmeiras formaría con Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza y Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista y Marlon Freitas; Jhon Arias, José Manuel López y Vitor Roque. El equipo brasileño es dirigido por Abel Ferreira.

Horario y dónde ver la final de la Copa Libertadores

El partido entre Estudiantes y Palmeiras comenzará a las 17, hora argentina, en el estadio Centenario de Montevideo. La transmisión para Argentina estará disponible por Telefe y Fox Sports, además de la plataforma Disney+ Premium.

El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que Juan Soto estará a cargo del VAR.

Una final con historia y dos grandes objetivos

El cruce tendrá un condimento especial porque Estudiantes y Palmeiras volverán a encontrarse en una definición continental después de 58 años. En 1968 disputaron una histórica final de Libertadores en el mismo estadio Centenario, que terminó con la consagración del equipo argentino.

Estudiantes buscará levantar su quinta Copa Libertadores, mientras que Palmeiras irá por su cuarto título. Además del trofeo, el campeón obtendrá la clasificación a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029.

La expectativa está puesta en Montevideo, donde dos gigantes del fútbol sudamericano se enfrentarán por escribir una nueva página en la historia de la Libertadores.