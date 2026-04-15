Boca Juniors recibió este martes a Barcelona SC en la Bombonera por la Copa Libertadores, en un encuentro que marca su primer partido como local en el certamen. También fue su segunda victoria, ya que derrotó a los ecuatorianos por 3 a 0 con goles de Di Lollo, Ascacibar y Herrera.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda vino de una victoria en Chile frente a Universidad Católica y atraviesa una racha de 11 partidos sin derrotas. La última caída fue el 8 de febrero ante Vélez, mientras que en la Bombonera no pierde desde diciembre de 2025.

Uno de los focos del partido estuvo puesto en Benedetto, quien vuelve a enfrentar a Boca tras su paso por el club, donde disputó 172 partidos y marcó 71 goles, además de aportar 19 asistencias.

En una primera etapa que casi no tuvo situaciones de riesgo, el primer gol llegó a los 38 minutos, con un buen cabezazo dentro del área rival del defensor Lautaro Di Lollo.

En el segundo tiempo, apenas pasaron los cuatro minutos, con un pase filtrado del mediocampista Milton Delgado para la trepada por izquierda de Merentiel, que quiso definir bajo y cruzado, pero no pudo superar al arquero rival. Fue la jugada de riesgo que anticipaba lo que vendría después.

A los 11 minutos, un centro frontal del mediocampista Leandro Paredes fue controlado de pecho por Ascacibar, que, al estar de espaldas al arco, sacó un remate de chilena, aunque el mismo salió a las manos de José Contreras. Un minuto más tarde, luego de una nueva pelota en profundidad de Delgado hacia el costado izquierdo, el enganche Tomás Aranda pudo controlar y meterse en el área, con un intento de picar la definición por encima del achique de Contreras, que de todas formas pudo despejar con la mano derecha.

Recién a los 36 minutos del complemento, Boca amplió la ventaja gracias a los centros desde la izquierda de Lautaro Blanco: el lateral desbordó y metió la pelota al área desde el piso, que habilitó el frentazo goleador de Ascacibar para el segundo tanto de la noche.

Finalmente, a los 90 minutos cumplidos, vino el tercero de la mano del mediocampista Ander Herrera, quien sentenció el triunfo en el tercer minuto de descuento del tiempo adicionado.

Con el triunfo, el equipo que dirige Claudio Úbeda se ubica en la primera posición de la zona D con puntaje perfecto tras dos fechas, mientras que el equipo visitante se encuentra en el último lugar, sin sumar puntos.

En la próxima fecha, la tercera, el “Xeneize” será visitante del Cruzeiro de Brasil el martes 28 de abril, a las 21:30, mientras que el conjunto ecuatoriano recibirá a la Universidad Católica de Chile el miércoles 29, a partir de las 21:00.

El encuentro contó con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, acompañado por Jhon León y Jhon Gallego como asistentes, mientras que el VAR está a cargo de Leonardo Mosquera.

En la previa, ambos equipos ingresaron al campo con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Por su parte, Barcelona de Ecuador, dirigido por César Farías, formó con José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Luca Sosa, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Jefferson Intriago, Matías Lugo, Luis Cano; y Darío Benedetto.