Con Haaland, Noruega enfrenta a Senegal por la segunda fecha

El Mundial 2026 continúa con un duelo de alto impacto en el Grupo I. Noruega, liderada por Erling Haaland, enfrenta a una necesitada Senegal en un partido que puede marcar el rumbo de la clasificación a octavos de final.

Horario y transmisión

El encuentro se disputa este lunes 22 de junio de 2026 a las 21.00 (hora de Argentina) en el New York New-Jersey Stadium, en Estados Unidos. La televisación está a cargo de TyC Sports y DSports, además del seguimiento minuto a minuto en plataformas digitales.

Formaciones confirmadas

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berge, Ødegaard, Aursnes; Sørloth, Nusa; Haaland.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté; Malik Diouf; Gana Gueye, Pape Gueye; Sarr, Camara, Mané; Jackson.

En el conjunto noruego, además de Haaland, se destaca la conducción de Martin Ødegaard en el mediocampo. En Senegal, la referencia ofensiva pasa por Sadio Mané, acompañado por la experiencia de Kalidou Koulibaly en la defensa.

Cómo llegan los equipos

Noruega debutó con una goleada 4-1 frente a Irak y llega como líder del grupo, con una diferencia de gol favorable que lo deja a un paso de la clasificación. El equipo europeo atraviesa un momento positivo y depende de sí mismo para avanzar de fase.

Senegal, en tanto, perdió 3-1 ante Francia en su estreno y se ubica con la necesidad de sumar puntos para no quedar al borde de la eliminación. El conjunto africano alterna resultados en su proceso reciente y busca recuperarse en el torneo.