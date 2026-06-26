Con heridos y rescates, así fue el simulacro por sismos en San Juan

En la sede de la Dirección de Protección Civil, ubicada en el predio de la ex CAVIC, en Capital, se desarrolló un simulacro de respuesta ante un terremoto con la participación de organismos provinciales, nacionales, Fuerzas Armadas y equipos del Ministerio de Salud. La actividad fue encabezada por el gobernador y autoridades del área de Seguridad, con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación y la coordinación entre las distintas instituciones que intervienen ante una emergencia sísmica.

El ejercicio estuvo orientado a reforzar los conocimientos sobre primeros auxilios, rescate, atención sanitaria y organización operativa frente a un evento de gran magnitud. La práctica permitió evaluar el funcionamiento conjunto de los equipos de emergencia y la capacidad de respuesta ante diferentes escenarios que pueden presentarse durante un terremoto.

Como parte del simulacro se recrearon diversas situaciones de emergencia. Entre ellas, se realizó la atención de personas heridas, incluyendo un caso con una fractura, para poner en práctica los procedimientos de asistencia, estabilización y traslado. Cada maniobra fue ejecutada siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

Coordinación entre organismos

En el operativo participaron efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, personal del Ministerio de Salud y agentes de Protección Civil. Cada institución desempeñó funciones específicas dentro del simulacro, con el propósito de evaluar la articulación entre los distintos equipos y optimizar los tiempos de respuesta.

Las tareas se desarrollaron en diferentes sectores del predio de la ex CAVIC, donde se montaron escenarios que reprodujeron las condiciones que podrían presentarse durante una emergencia real. El despliegue incluyó procedimientos de rescate, asistencia médica, control del área y coordinación de recursos.

El simulacro formó parte del Taller de Respuesta ante Catástrofes Naturales – Sismos, una capacitación destinada a mantener actualizados los protocolos de intervención y mejorar la preparación de los organismos que deben actuar ante este tipo de fenómenos. La iniciativa busca consolidar el trabajo conjunto entre las instituciones responsables de la protección y asistencia de la población frente a una eventual emergencia sísmica.