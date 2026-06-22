Volvieron las emociones a UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE y esta vez la competencia reunió a dos cursos que, más allá de buscar el pase a la siguiente ronda, dejaron una imagen que se robó todas las miradas: la amistad entre estudiantes de distintos departamentos.

Desde temprano, las hinchadas de Capital y Albardón hicieron sentir su presencia en el estudio. Bombos, aplausos, cantitos y mucho aliento acompañaron a los representantes de cada escuela en una jornada donde el conocimiento, el humor y las historias de curso fueron protagonistas.

Escuela Laprida, 5to 2da, Capital y Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, 5to B, Albardón. FOTO HUARPE.

Por un lado, estuvo la Escuela Laprida, representada por el 5° 2ª, con la profesora Lucrecia Leticia Echenique y los alumnos Úrsula Vera y Joaquín Icazati. Del otro, el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, con el 5° B, acompañado por el profesor Cristian Rodríguez y las alumnas Evangelina Torres y Victoria De Cabrera.

Dos cursos con muchas anécdotas

Los integrantes del equipo azul se definieron como un grupo divertido, muy unido y también algo travieso. Cuando llegue el momento de egresar, aseguran que extrañarán especialmente a sus compañeros, a los profesores y la rutina compartida durante tantos años. Crecer, reconocieron, todavía no está entre sus planes favoritos.

El equipo naranja, en tanto, se describió como divertido y bastante quilombero. Entre sus recuerdos más llamativos mencionaron un desafío que involucró a toda la escuela y que terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable. También confesaron que uno de los momentos más difíciles fue un enfrentamiento con un profesor, aunque destacaron que lograron resolver la situación de la mejor manera.

La competencia comenzó con el equipo azul enfrentando una pregunta de Lengua, que respondió correctamente. El equipo naranja también arrancó con el pie derecho al contestar de manera correcta una pregunta de Historia.

La segunda ronda presentó las primeras complicaciones para Capital. Geografía fue la materia sorteada y la respuesta no fue acertada. Albardón aprovechó la oportunidad y sumó nuevamente tras responder correctamente una pregunta de Ciencia.

En la tercera ronda, Deportes volvió a complicar al equipo azul, mientras que Matemática permitió que el equipo naranja siguiera ampliando diferencias. El marcador parcial ya mostraba ventaja para los representantes albardoneros.

La cuarta ronda profundizó esa tendencia. Historia no pudo ser resuelta por el equipo azul, mientras que Arte volvió a darle una alegría al conjunto naranja.

Con la obligación de acertar para seguir con vida en el juego, la Escuela Laprida afrontó la quinta ronda. La suerte marcó Ciencia, pero la respuesta no fue la esperada. Del otro lado, el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados eligió también la ruleta. Geografía fue la materia seleccionada y la respuesta correcta selló la clasificación.

Con un marcador final de 5 a 1, el equipo naranja se quedó con la victoria, avanzó a la siguiente ronda y celebró junto a su hinchada. Sin embargo, más allá del resultado, la jornada dejó una enseñanza clara: cuando la amistad, el respeto y la diversión se ponen en juego, todos terminan ganando.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Quedan pocos cupos: anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.