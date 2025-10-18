Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca se prepara para recibir a Belgrano de Córdoba este sábado en la Bombonera, en un encuentro correspondiente a la 13° fecha del Torneo Clausura 2025. El partido comenzará a las 18:00, con arbitraje de Pablo Dóvalo y asistencia de Fernando Espinoza en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Se espera que el club xeneize rinda un emotivo homenaje a Russo antes del inicio del encuentro, recordando la trayectoria del entrenador que dejó una huella profunda en la institución.

Publicidad

En cuanto a la competencia, Boca se encuentra cuarto en la Zona A con 17 puntos y un partido pendiente, con la mira puesta en los playoffs del torneo. Además, observa la tabla anual con la ilusión de regresar a la Copa Libertadores, donde ocupa momentáneamente la segunda posición con 50 puntos, detrás de Rosario Central (56) y por delante de River (49), Argentinos Juniors y Riestra (48).

El partido será clave para mantener las aspiraciones del equipo tanto en el Clausura como en la clasificación anual, mientras el homenaje a Russo dará un marco especial y cargado de emociones en la Bombonera.