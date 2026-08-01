El paso del cortejo por la Central de Policía se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la despedida a los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil. Efectivos formados, abrazos, aplausos y un profundo silencio marcaron el homenaje a quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio de la comunidad.

Tras la misa celebrada en la Catedral San Juan Bautista, los restos de Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Departamento D-9 de Bomberos; Jorge Carbajal, subjefe de esa división; y Carlos Heredia, director de Protección Civil, iniciaron el recorrido hacia el Cementerio de la Capital.

Frente a la Central de Policía, decenas de efectivos aguardaban la llegada de la caravana. Al paso de los móviles fúnebres, los aplausos reemplazaron al silencio y muchos policías no pudieron contener la emoción al despedir a quienes fueron sus jefes, compañeros y referentes dentro de la institución.

Pero el homenaje no quedó únicamente puertas adentro de la fuerza. A lo largo del recorrido, numerosos sanjuaninos salieron a las veredas para acompañar el paso del cortejo. Algunos aplaudieron en silencio, otros levantaron la mano en señal de respeto y muchos permanecieron inmóviles mientras los féretros avanzaban lentamente por las calles de la Capital.

Después de pasar por la Central de Policía, la caravana continuó hacia la Dirección de Protección Civil, donde trabajadores y colegas brindaron un último reconocimiento a Carlos Heredia. Más tarde, el cortejo llegó al Cuartel Central de Bomberos, donde los integrantes del Departamento D-9 realizaron un sentido saludo de honor para despedir a Rubén Castro y Jorge Carbajal.

El recorrido concluyó en el Cementerio de la Capital, pero el homenaje ya había quedado grabado en cada uno de los aplausos que acompañaron el último viaje de quienes perdieron la vida mientras participaban de una capacitación sobre incendios forestales. Fue la forma en que la Policía, sus compañeros y toda la comunidad sanjuanina les agradecieron años de entrega y servicio.