La investigación por el siniestro aéreo registrado en la zona de Valle Fértil registró un avance crucial con el retiro de la caja negra del helicóptero. La medida fue concretada por la Junta de Investigación de Seguridad del Transporte Aéreo, organismo que remitirá el dispositivo al fabricante de la aeronave para extraer la información grabada en el vuelo. El fiscal federal Francisco Maldonado estimó los plazos del proceso técnico e indicó que "calculo que entre un mes y un mes y medio, dependiendo de la factibilidad, debería estar".

Tras el alerta inicial por la caída de la nave, la Justicia Federal coordinó las acciones junto a la Policía de San Juan para ubicar el sitio preciso, constatar si había sobrevivientes, rescatar los cuerpos e iniciar las pericias en el lugar. Las tareas de campo incluyeron la labor de Criminalística y el traslado de los fallecidos al Complejo Científico Forense y de Criminalística para las autopsias correspondientes.

El objetivo central de las actuaciones apunta a clarificar las circunstancias del hecho. Maldonado precisó al respecto que "tratar de develar si el hecho se trató de un simple accidente o si hay algún tipo de responsabilidad es la función que tiene la Fiscalía Federal en esta instancia".

Con ese fin, los investigadores recopilan el historial técnico de la unidad, el plan de vuelo, informes aeronáuticos y testimonios del personal abocado a la búsqueda y al operativo posterior. Al mismo tiempo, se dispuso un examen toxicológico sobre el piloto, procedimiento habitual en estos eventos que demandará algunos días adicionales respecto al resto de las pericias forenses.

Luego de remover las pertenencias y los cuerpos, la nave permaneció bajo custodia hasta que los peritos concluyeron sus labores en el terreno y extrajeron la caja negra. Los resultados finales no surgirán únicamente del análisis del dispositivo de audio y datos, sino que integrarán fotografías, videos, planimetrías, documentación judicial y los informes tanatológicos.

En cuanto a los fallecidos, los plazos de entrega a sus allegados quedaron sujetos a la finalización de las identificaciones por parte del Cuerpo Médico Forense. El fiscal previó que dichos exámenes podrían concluir en el día, posibilitando la posterior despedida en la Catedral.