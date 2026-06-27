Con la camiseta de San Martín, tres sanjuaninos alentaron a Argentina en la previa ante Jordania

La pasión por la Selección Argentina cruzó fronteras y tuvo presencia sanjuanina en Dallas. Germán, Javier y Fernando, tres hinchas de San Martín de San Juan, fueron parte del banderazo que los argentinos realizaron en el centro de la ciudad estadounidense antes del partido ante Jordania por el cierre del Grupo J del Mundial 2026.

Con las camisetas verdinegras, banderas y el entusiasmo intacto, los sanjuaninos se sumaron a la multitud de hinchas que acompañaron al equipo de Lionel Scaloni en la previa del encuentro mundialista.

“Siempre, a todos los mundiales”, contó Germán al ser consultado por la camiseta de San Martín que llevaba puesta. Junto a él estaban Javier y Fernando, también fanáticos del club sanjuanino, quienes destacaron el orgullo de representar a la provincia en un evento de semejante magnitud.

Los tres llegaron a Estados Unidos el lunes, luego de un largo viaje, con el objetivo de vivir una experiencia mundialista completa: acompañar a la Selección, participar del banderazo y estar presentes en el estadio.

“Vinimos el banderazo, a dormir, a la cancha y salimos de la cancha felices. Fue una experiencia hermosa y fundidos. Después a recuperarnos para volver a disfrutar esto que no tiene precio”, relató uno de ellos.

Los hinchas también confirmaron que tenían entradas oficiales para el partido ante Jordania y dejaron abierta la ilusión de seguir acompañando a Argentina en las próximas instancias del torneo.

“Esperemos que sea hasta el final”, expresaron al hablar sobre la posibilidad de continuar el recorrido mundialista. Incluso bromearon con la idea de seguir la aventura hasta Nueva York si la Selección avanza en la competencia.

Un viaje con esfuerzo y emoción

Detrás de la camiseta y la alegría del Mundial también hay una historia de esfuerzo familiar. Los sanjuaninos contaron que dejaron en la provincia a sus hijos, parejas y seres queridos, quienes acompañaron la decisión de viajar.

“Es un esfuerzo grande, pero hay que bancar a la Selección”, resumieron.

Con la camiseta de San Martín y el corazón puesto en la Albiceleste, Germán, Javier y Fernando se transformaron en parte de la historia de los hinchas argentinos que llegaron a Dallas para vivir una nueva fiesta mundialista.