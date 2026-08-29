La ilusión de llegar a Boca movilizó a unos 3.600 chicos durante dos jornadas en San Juan. Este viernes finalizó la captación que el Xeneize realizó en el Estadio del Bicentenario, con la participación de futbolistas de más de 20 clubes federados de la provincia de categorías 2010 a 2017. Desde el club aseguraron que detectaron talentos interesantes y anticiparon que algunos serán observados nuevamente.

Durante el jueves pasaron alrededor de 1.800 jugadores y este viernes se registró una convocatoria similar. DIARIO HUARPE estuvo en el lugar y dialogó con Diego Medina, coordinador de Captación de Boca Juniors, quien explicó que esta es la quinta temporada consecutiva en la que el club llega a la provincia para buscar futuras promesas.

Chicos de la categoría del 2010 al 2017 participaron de la prueba. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

“Cada vez que venimos a San Juan, siempre algún talento nos llevamos”, aseguró Medina. Sin embargo, aclaró que el proceso es largo y que Boca evita generar falsas expectativas entre los niños y sus familias.

“Siempre vemos chicos interesantes. Somos muy cautos para no crear falsas expectativas. Trabajamos por etapas antes de llevarlos al Boca Predio; los visualizamos entre cuatro o cinco veces”, explicó el coordinador.

Diego Medina, coordinador y captación de Boca Juniors. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Por ese motivo, quienes llamaron la atención durante estas jornadas no viajarán inmediatamente a Buenos Aires. Medina adelantó que existe la posibilidad de realizar una nueva observación antes de fin de año para determinar si pueden competir al nivel de las categorías formativas de Boca.

Los chicos disfrutaron de una experiencia única mientras buscaban dar el primer paso hacia Boca. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Qué busca Boca en los chicos

Medina explicó que los captadores prestan especial atención a la técnica individual, el control orientado y la calidad del pase. Sin embargo, hay aspectos que ganaron importancia en los últimos años.

“Hoy estamos mirando mucho la intensidad de juego. El fútbol, si no sos intenso, te cuesta: la velocidad a la hora de recuperar y de salir rápido”, señaló.

Los pequeños futbolistas dejaron todo en la cancha durante la prueba de Boca. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

También destacó la importancia de la fortaleza mental, especialmente porque algunos jugadores deben abandonar sus hogares a edades tempranas para instalarse en una pensión. “Boca tiene todo: médico, psicólogo, nutricionista y las cuatro comidas, pero siempre falta el amor de la familia”, expresó.

La ilusión de los chicos

Mientras los captadores observaban cada pase, movimiento y recuperación, del otro lado estaban los verdaderos protagonistas de las jornadas: los chicos. Algunos salieron agotados, otros nerviosos y muchos con la misma ilusión de recibir en algún momento un llamado desde Buenos Aires.

Jerónimo, que juega de delantero, contó que participar de la prueba fue cumplir uno de sus deseos. “Fue una experiencia muy bonita. Siempre quise estar acá”, aseguró. Es hincha de Boca y no dudó cuando tuvo que elegir a su referente: Juan Román Riquelme.

Cada chico tuvo su oportunidad de mostrarse ante los captadores del Xeneize. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Cristian tiene apenas nueve años, juega como volante y reconoció que la exigencia se sintió dentro de la cancha. “Fue muy lindo. Me gustaría jugar en Boca. La prueba fue muy dura”, expresó después de tener su oportunidad frente a los captadores.

Los nervios también estuvieron presentes. Lionel, volante central, contó que entrenó mucho para llegar preparado y confesó cuál era su mayor deseo después de terminar el partido: “Fue muy lindo y estaba muy nervioso. Ojalá me llamen”. Su jugador favorito es Leandro Paredes.

Los chicos disputaron partidos de fútbol para mostrar sus habilidades ante los captadores. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Pirlo vivió la experiencia desde el arco. Tiene como referentes a Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez y aseguró que el encuentro fue “muy intenso y duro”. Para él, estar frente a los captadores de Boca representó “una oportunidad”.

Benjamín también destacó la intensidad del partido. “Fue intenso, pero terminamos en empate. Me preparé bien en los entrenamientos”, contó. Al igual que Pirlo, eligió al Dibu Martínez como su ídolo.

Entre los cientos de aspirantes también hubo camisetas divididas. Lisandro tiene nueve años, juega de cinco y es hincha de River, pero eso no le impidió aprovechar la posibilidad de mostrarse ante Boca. “Esta experiencia me pareció increíble”, dijo. Su referente es Juan Fernando Quintero.

Los pequeños futbolistas dejaron todo en la cancha ante la mirada de los captadores del Xeneize. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Bautista, por su parte, aseguró que disfrutó mucho la jornada pese a la exigencia dentro de la cancha. “Estuvo intenso porque le pegaban muy fuerte. Me gustó mucho la experiencia”, contó, y eligió a Diego Maradona como su máximo ídolo.

Esa mezcla de felicidad, nervios e ilusión atravesó las dos jornadas en el Bicentenario. Para la mayoría habrá quedado el recuerdo de haberse mostrado frente a Boca. Para algunos, en cambio, el sueño podría continuar: los captadores volverán a observar a los jugadores que llamaron su atención antes de decidir quiénes tendrán la posibilidad de dar el próximo paso.

Fotos y videos: Martín Britos y Darío Pacheco.