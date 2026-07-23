Boca afrontará este jueves un partido determinante para su temporada cuando reciba a O'Higgins de Chile en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21.30 y marcará el regreso del equipo ante su público tras la frustrante eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto xeneize llega a esta instancia luego de finalizar tercero en su grupo de la Libertadores, resultado que lo obligó a continuar su camino internacional en la Sudamericana. Del otro lado estará un O'Higgins que terminó segundo en su zona y buscará dar el golpe para seguir avanzando en el certamen.

Una de las grandes expectativas pasa por la presencia de Leandro Paredes. El mediocampista regresó al club tras disputar el Mundial con la Selección Argentina y volvió a entrenarse con el plantel. Aunque su evolución física es positiva, la decisión sobre su participación desde el arranque dependerá del cuerpo técnico.

Para Boca será clave conseguir un buen resultado como local antes de viajar a Chile para disputar la revancha, programada para la próxima semana. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya espera Olimpia de Paraguay.

Posibles formaciones

Boca: Marchesín; Advíncula, Figal, Rojo, Blanco; Paredes o Delgado, Battaglia, Zenón; Palacios; Merentiel y Cavani.

O'Higgins: Carabalí; Castillo, Rabello, Calderón, Torrealba; Fuentes, Moya, Sarrafiore; Arancibia, Godoy y Castro.

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