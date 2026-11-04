El Sindicato de Peones de Taxis de San Juan llevará este miércoles 4 de noviembre a una reunión prevista con la Cámara de Propietarios un pedido de aumento tarifario del 65%. Sin embargo, su secretario general, Gustavo Gómez, admitió que encarecer el servicio no garantiza recuperar los pasajeros que hoy eligen Uber y DiDi. La discusión llega tras el rechazo judicial de un recurso presentado por otro gremio contra la regulación de las aplicaciones.

“Si pedimos un 65%, te lo van a dar o no te lo van a dar. Pero vamos a seguir ganando lo mismo, porque el viaje va a seguir estando a mitad de precio”, declaró a DIARIO HUARPE. La actualización aún no fue aprobada.

Qué costarían tres recorridos si se aprueba la suba

Para dimensionar la diferencia de precios, se calcularon tres viajes al Centro Cívico con una bajada de bandera proyectada de $2.287 y $1.525 por kilómetro. Los valores de Uber y DiDi corresponden a cotizaciones aportadas para los mismos recorridos; pueden variar según la hora y la demanda.

Desde la plaza de Santa Lucía, a unos 6 kilómetros, el taxi costaría $11.437. Uber marcó $4.800 y DiDi $3.300: el pasajero pagaría $6.637 menos con Uber (58%) y $8.137 menos con DiDi (71%).

De Villa Krause, en Rawson, al Centro Cívico, la distancia estimada es de 7 kilómetros. El taxi ascendería a $12.962, frente a $5.200 de Uber y $5.100 de DiDi. Las diferencias serían de $7.762 (60%) y $7.862 (61%), respectivamente.

Para el recorrido desde el centro de Chimbas, calculado también en 7 kilómetros, el taxi llegaría a $12.962. Uber cotizó $4.800 y DiDi $3.700, con brechas de $8.162 (63%) y $9.262 (71%). Es la mayor diferencia entre los tres ejemplos.

Se trata de proyecciones de tarifa y distancias aproximadas, no de valores vigentes ni de presupuestos cerrados de viaje. El importe real dependerá del trayecto y de cualquier modificación aprobada.

El costo de trabajar y lo que queda al final del día

Gómez describió una situación difícil para los conductores: mencionó recaudaciones que en algunos casos no llegan a $40.000 o $50.000 y gastos elevados de alquiler, combustible y mantenimiento. Según sus estimaciones, alquilar un vehículo puede costar entre $60.000 y $70.000, además de unos $20.000 de combustible, aunque no todos esos importes corresponden necesariamente a una misma jornada.

“Un cambio de embrague vale $400.000”, ejemplificó, al explicar por qué las reparaciones se vuelven difíciles de afrontar. Aseguró que algunos taxistas terminan llevando a casa apenas entre $20.000 y $25.000, una estimación sindical que varía según cada situación laboral.

El dirigente atribuyó a la expansión de las plataformas una caída del 70% en la recaudación del sector, sin presentar un relevamiento oficial. También reconoció que algunos choferes utilizan las aplicaciones o reducen lo que cobran para no perder pasajeros.

Controles

El sindicato no reclama la eliminación de Uber y DiDi, sino controles y exigencias comparables para quienes prestan el servicio. “Nosotros no estamos en contra de la aplicación”, aclaró Gómez, quien anticipó que su organización prepara nuevas presentaciones para insistir en ese planteo.

La Corte de Justicia rechazó por fuera de término un recurso de otro sindicato contra la regulación provincial. Esa resolución no significó un pronunciamiento sobre el fondo de la normativa.

El pedido de unidad de los taxistas

Ante la dificultad de negociar tarifas y condiciones laborales, Gómez llamó a superar las divisiones internas. “Mientras nosotros no seamos unidos, los de arriba ven la pelea que hay entre nosotros mismos”, sostuvo.

Así, el aumento del 65% llegará a la mesa de discusión con una advertencia del propio sector: la nueva tarifa podría aliviar ciertos costos, pero no asegura más viajes ni una recuperación del dinero que queda en el bolsillo de los choferes.