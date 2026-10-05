Con La T y La M de fondo, la Sub 19 llegó para jugar contra España

En la previa del partido ante España, el plantel argentino arribó al estadio y comenzó a prepararse para un nuevo desafío mundialista. El encuentro está previsto para las 12, en una jornada que tendrá a los juveniles como protagonistas de la actividad argentina en Asunción.

El equipo viene de tener un debut contundente en el campeonato. En su primera presentación, la Sub 19 derrotó 7-3 a Suiza, resultado que le permitió comenzar el Mundial con confianza y sumar sus primeros puntos.

Ahora tendrá enfrente a España, uno de los seleccionados históricos del hockey sobre patines. El duelo será una prueba de mayor exigencia para los argentinos, que buscarán mantener el rendimiento mostrado en el estreno.

El apoyo argentino, también presente

Mientras los jugadores ingresaban al estadio, el clima previo al partido comenzó a tomar protagonismo. La delegación argentina se prepara para una nueva presentación en Asunción, acompañada por el aliento de quienes siguen a la Selección desde San Juan y distintos puntos del país.

En ese contexto apareció también la música de La T y La M, un detalle que acompañó la llegada del plantel y le puso ritmo a la previa de la Selección Sub 19.

El grupo argentino afronta así las horas previas a uno de sus compromisos más importantes de la primera fase. Después del triunfo frente a Suiza, el objetivo estará puesto ahora en España y en conseguir otro resultado positivo que acerque al equipo a la siguiente instancia.

GRUPO HUARPE, presente en Asunción

La llegada de la Sub 19 al estadio fue registrada por el equipo de GRUPO HUARPE, que se encuentra en Asunción realizando una cobertura especial del Mundial de hockey sobre patines.

Desde Paraguay, Grupo Huarpe sigue el recorrido de los seleccionados argentinos y, especialmente, de los representantes sanjuaninos que forman parte de los distintos planteles.

La Sub 19 ya está en el escenario del partido. A las 12, llegará el momento de salir a la pista para enfrentar a España y buscar otro capítulo positivo en su camino mundialista.