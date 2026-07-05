Con la victoria de Francia, cómo quedaron los cuartos de final hasta ahora

La Selección Argentina logró avanzar a la siguiente instancia del Mundial 2026 tras imponerse por tres a dos ante Cabo Verde en un duelo vibrante. Con este resultado, el conjunto nacional ya tiene definido su próximo compromiso frente a Egipto, equipo que llega tras eliminar a Australia en la definición por penales.

El encuentro se disputará el martes siete de julio a las 13:00 en el Atlanta Stadium, en lo que representa el inicio de los cruces de eliminación directa para el equipo de Lionel Scaloni.

Por el momento, la única llave que está confirmada para los cuartos de final es la de Francia Marruecos, que vencieron a Paraguay y Canadá. El domingo juegan Inglaterra contra México y Brasil contra Noruega.