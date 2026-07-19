Con leyendas del fútbol y la música, así fue el show de entretiempo del Mundial

La definición del torneo entre Argentina y España marcó un hito histórico tras la implementación, por primera vez por parte de la FIFA, de un concierto musical en el descanso del partido inspirado en el formato del Super Bowl.

La apertura estuvo a cargo de Madonna, quien interpretó "Music" en una combinación de video grabado y escena en vivo junto a Ronaldo Nazario, Ronaldinho y un grupo de bailarines. Posteriormente, el director Gustavo Dudamel lideró una orquesta que sumó la intervención de los Muppets, sirviendo de antesala para la presentación de la banda de K-Pop BTS, que ejecutó su éxito "Dynamite".

A continuación, los personajes Ted Lasso y Coach Beard anunciaron el ingreso de Justin Bieber para cantar "Everything Hallelujah". El ritmo mundialista llegó luego con Shakira y Burna Boy, quienes junto a un despliegue de bailarinas entonaron "Dai Dai", uno de los temas oficiales de la competencia. Para finalizar, Coldplay y Ghetto Kids compartieron el escenario en una colorida despedida general que incluyó un tributo visual a Pelé en las pantallas.