Con los alegatos, entra en su etapa final el juicio al pediatra del Garrahan

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El juicio al pediatra Ricardo Russo, el ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, acusado de producción, facilitación y distribución de pornografía infantil, entrará mañana en su etapa final con la audiencia de alegatos de clausura y está previsto que el día miércoles el juez Gonzalo Rúa dicte sentencia.



En la audiencia de hoy, la cuarta desde el inicio del debate oral el 28 de octubre pasado, declararán los últimos seis testigos ofrecidos por la defensa, "y eventualmente también lo hará el imputado", según publicó Ijuicial.



De esta forma, el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, deberá adoptar una resolución habiendo escuchado un total de 38 testigos y peritos, 15 menos de lo previsto inicialmente, dado que "el resto de los testigos que ofrecieron todas las partes fueron desistidos por considerarse innecesaria su declaración".



Las audiencias de mañana y del miércoles serán públicas, a diferencia de las cuatro anteriores, que fueron cerradas, a excepción de los alegatos de apertura con los que se dió inicio al juicio, el pasado 28 de octubre.



Durante los alegatos de apertura, Russo fue caracterizado hoy como portador de "una cara oscura" y como una "especie de Doctor Jekyll y Mister Hyde" capaz de cosas "inimaginables".



Pero mientras la Fiscalía y la querella se expresaron en esos términos sobre el pediatra, al que hacen responsable de victimizar a "1.500 niños y niñas diferentes", el defensor aseguró que las fotografías producidas por Russo tenían una "finalidad médica".



El acusado es trasladado para cada audiencia desde el inmueble de Núñez donde cumple con su prisión preventiva, morigerada a domiciliaria desde principios de septiembre.



Russo llegó a juicio acusado de haber distribuido 336 videos de explotación sexual infantil facilitados a través de la red Emule, de tenencia con fines inequívocos de distribución de 964 fotos y 68 videos de menores de 13 años realizando actividades sexuales explícitas, y de haber producido 5 sesiones fotográficas de niñas exhibiendo sus partes genitales, a lo que se suman 220 imágenes tomadas a chicos en lugares públicos haciendo foco en la zona íntima.



Russo fue detenido en el estacionamiento del propio hospital pediátrico en la tarde del pasado 28 de mayo, seis meses después de que un allanamiento en su domicilio particular diera como resultado el secuestro de material vinculado a la investigación. Dos días después se le dictó la prisión preventiva.



El Hospital Garrahan -que es parte querellante en el juicio- aclaró entonces a través de un comunicado que "no fue notificado anteriormente que se llevaba adelante una investigación" hasta el día de la detención.



La reacción inmediata fue entonces "instruir sumario administrativo y apartar inmediatamente de sus funciones al profesional involucrado".



El 5 de julio pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó la prisión preventiva que había sido apelada por la defensa de Russo.



No obstante, el mismo tribunal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria dos meses después por considerar que no existía peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.



De 57 años, Russo llevaba once años dirigiendo el servicio de inmunología y reumatología pediátrica y 23 como médico del hospital.