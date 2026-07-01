Con los goles de Mbappé, cómo está la tabla de goleadores del Mundial

La disputa por la Bota de Oro en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentra en un punto de máxima expectativa con varias figuras internacionales peleando por el primer lugar de la tabla de posiciones. En lo más alto de la clasificación aparece Lionel Messi, quien acumula seis tantos en lo que va del certamen.

El capitán de la Selección Argentina alcanzó esta cifra tras convertir un triplete en el triunfo tres a cero frente a Argelia, igualando así el registro de Miroslav Klose. Además, el astro marcó un doblete ante Austria para superar el récord histórico de goleo en los Mundiales y cerró su participación en el Grupo J con un gol de tiro libre frente a Jordania.

La competencia es pareja ya que el francés Kylian Mbappé también suma seis goles tras sus actuaciones frente a Senegal, Irak y Suecia, selecciones a las que les convirtió por duplicado. Un escalón por debajo se ubica el noruego Erling Haaland, quien llegó a las cinco anotaciones tras su reciente festejo ante Costa de Marfil.

El atacante se mantiene enfocado en el rendimiento de su equipo y lanzó una advertencia al asegurar que "Seguimos preparados". La lista de principales artilleros se completa con el brasileño Vinícius Junior y el francés Ousmane Dembélé, ambos con cuatro gritos. Por su parte, el alemán Deniz Undav, el inglés Harry Kane y el canadiense Jonathan David cierran el lote de vanguardia con tres tantos cada uno.

El reglamento del torneo establece criterios claros para definir al ganador del trofeo individual en caso de paridad al finalizar la competencia. Si dos o más futbolistas terminan igualados en la cantidad de goles, el primer método de desempate será el número de asistencias otorgadas durante el campeonato.

De persistir la igualdad, la organización analizará el tiempo en cancha, otorgando la distinción a quien haya disputado menos minutos para alcanzar su marca goleadora. El jugador que haya necesitado menos tiempo en el campo quedará por delante en la clasificación final.