El clásico festival serrano ya palpita su próxima edición. El Cosquín Rock confirmó oficialmente su programación y grilla de artistas para el 2027, consolidándose como uno de los encuentros musicales más convocantes del país. La cita ya tiene fecha confirmada: se desarrollará durante dos intensas jornadas, el 6 y 7 de febrero, en el tradicional escenario del Aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba.

Tan Biónica se suma al festival.

Esta será la vigésima séptima edición del festival, un hito que reunirá a más de 150 bandas nacionales e internacionales distribuidas en diversos escenarios. Las entradas y abonos generales o preferenciales ya se encuentran disponibles a través del sitio web oficial cosquinrock.net, ofreciendo además facilidades de pago de hasta 12 cuotas sin interés exclusivas para los clientes del Banco BBVA. En cuanto a los valores de preventa, el abono general se comercializa a $500.000 (más costos de servicio), mientras que el exclusivo abono VIP Fanatic asciende a $1.800.000 (más costos de servicio).

Wos confirmado.

Una grilla estelar con figuras nacionales y sorpresas internacionales

La venta de localidades, que había comenzado de manera anticipada el pasado mes de julio, se completa ahora con la revelación oficial de la lista de artistas que animarán los dos días de música en vivo. La grilla combina el peso histórico del rock nacional con propuestas contemporáneas y destacadas presencias extranjeras.

El invitado internacional, Jack Johnson.

Entre los nombres más pesados y convocantes de la escena local figuran Babasónicos, Catupecu Machu, Ciro y los Persas, Divididos, Illya Kuryaky and The Valderramas, Los Fabulosos Cadillacs y Tan Biónica. La grilla se completa con la presencia de artistas consagrados y referentes de la música urbana y rioplatense como Wos, Jorge Drexler, No Te Va Gustar, Las Pelotas y los Ratones Paranoicos.

La grilla completa.

El toque internacional de jerarquía estará encabezado por el reconocido cantautor estadounidense Jack Johnson, quien no solo dirá presente en las sierras cordobesas, sino que además extenderá su paso por el país con un show propio programado para el 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena. Con esta potente combinación de géneros y una convocatoria masiva, el festival se prepara para encender una nueva edición histórica en el corazón de Punilla.