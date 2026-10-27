Una convocatoria en redes sociales reunió a un grupo de sanjuaninos en Madrid, España, para compartir mates, semitas, facturas y sopaipillas, en una tarde marcada por los recuerdos y las ganas de sentirse cerca de casa. La iniciativa fue impulsada por Gabriel Gardiol, diseñador gráfico y creador de contenido sanjuanino que vive en la capital española desde hace cuatro años y que encontró en la comunidad digital una oportunidad para conectar a sus comprovincianos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Gardiol contó que la idea surgió a partir de los comentarios que recibía en Instagram, donde varias personas proponían encontrarse con otros sanjuaninos que vivían en Madrid. Lo que comenzó como una propuesta espontánea terminó con más asistentes de los que esperaba y con la creación de un grupo de WhatsApp para organizar futuras actividades.

Sopaipillas, semitas y facturas fueron algunos de los productos que llevaron para compartir.

Una convocatoria que superó las expectativas

“Yo esperaba 10 personas, terminaron siendo como 36”, contó Gardiol sobre la juntada realizada el domingo 25 de octubre. La primera fecha, programada para el 19, debió suspenderse por la lluvia, pero el segundo intento tuvo un día soleado que permitió compartir una tarde al aire libre.

Cada participante llevó algo para compartir y también hubo sorteos de camisetas y productos aportados por emprendimientos que acompañaron la iniciativa. Entre mates, semitas y sopaipillas, los presentes intercambiaron historias y descubrieron que tenían mucho en común, aunque algunos no se conocían previamente.

La convocatoria reunió a personas de Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, entre otros lugares de San Juan, además de argentinos de otras provincias y parejas españolas. La buena respuesta llevó a Gardiol a impulsar una comunidad de WhatsApp para mantener el contacto y facilitar nuevos encuentros.

La familia, los amigos y los sabores de San Juan

Al hablar sobre lo que más extrañan quienes viven lejos de la provincia, Gardiol señaló que la familia y los amigos aparecieron como los principales puntos en común durante la reunión. También estuvieron presentes los recuerdos de la gastronomía sanjuanina, con menciones a las semitas, los lomitos y la pachata.

“Al ser sanjuanino, de pronto te sentís como en casa”, expresó el organizador, quien reconoció que al principio estaba nervioso por la responsabilidad de recibir a personas que prácticamente no conocía. Sin embargo, el ambiente distendido y la posibilidad de compartir costumbres hicieron que esa preocupación desapareciera rápidamente.

De San Juan a Madrid, una nueva etapa

Gardiol llegó a Madrid hace cuatro años, el mismo día de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, y recuerda que fue directamente a un bar con sus valijas para ver el partido. Actualmente trabaja como diseñador gráfico y forma parte de una productora audiovisual, mientras que su esposa, mendocina y arquitecta, también desarrolla su actividad profesional en España.

Además de su trabajo, Gardiol apuesta por la creación de contenido en redes sociales, una actividad que fue creciendo a partir de publicaciones vinculadas con personajes y situaciones sanjuaninas. Esa comunidad digital fue, precisamente, la que permitió que la idea de una juntada se transformara en un encuentro real.

Un asado, el próximo objetivo

Después de la buena respuesta, la intención es continuar con las reuniones y ampliar la comunidad para que más sanjuaninos puedan sumarse. Entre las propuestas que surgieron está organizar un asado, aunque Gardiol explicó que en Madrid existen restricciones para hacer fuego en espacios urbanos.

Otra alternativa es alquilar un espacio en un camping para reunirse y compartir una comida. Mientras avanzan las conversaciones, la primera juntada dejó una certeza entre los participantes: incluso a miles de kilómetros de San Juan, compartir un mate y una semita puede ser una manera de sentirse un poco más cerca de casa.