La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 entra en su etapa más intensa y ya tiene un nombre propio en la cima: Lionel Messi, quien se posiciona como líder en solitario tras la fase de grupos con seis goles. El astro argentino suma 6 anotaciones en lo que va del Mundial.

El capitán de la Selección Argentina vuelve a ser protagonista en una Copa del Mundo, marcando el ritmo de una clasificación en la que los máximos artilleros del planeta no le pierden pisada, pero todavía no logran alcanzarlo. Detrás aparece un grupo de estrellas de talla mundial encabezado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior y Erling Haaland, todos con cuatro goles y en plena disputa por escalar posiciones.

La competencia por el premio individual más codiciado para los delanteros sigue abierta y cada partido puede modificar la cima de la tabla, especialmente con figuras que llegan en gran nivel a la etapa decisiva del torneo. También se destacan perseguidores con tres goles que mantienen viva la pelea, entre ellos varios nombres de peso de distintas selecciones que aún sueñan con meterse en la discusión final.

En la historia de los Mundiales, la Bota de Oro ha sido un reconocimiento exclusivo, y la actual edición podría marcar un hito si alguna de las figuras repetidas logra sostener su nivel hasta el final del campeonato. Por ahora, el liderazgo es claro: Messi manda, pero la batalla por el gol sigue completamente abierta en el Mundial 2026.

Los 10 primeros puestos para la Bota de Oro del Mundial 2026

1 | Lionel Messi | Argentina | 6 goles

2 | Kylian Mbappé | Francia | 4 |

3 | Ousmane Dembélé | Francia | 4 |

4 | Vinicius Junior | Brasil | 4 |

5 | Erling Haaland | Noruega | 4 |

6 | Deniz Undav | Alemania | 3 |

7 | Johan Manzambi | Suiza | 3 |

8 | Ismaïla Sarr | Senegal | 3 |

9 | Jonathan David | Canada | 3 |

10 | Ismael Saibari | Marruecos | 3 |