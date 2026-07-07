La pelea por quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026 ya tiene a sus principales protagonistas. Con el desarrollo de la Copa del Mundo, las grandes figuras del fútbol internacional comenzaron a marcar diferencias en una de las disputas individuales más esperadas del certamen.

En lo más alto de la tabla aparece Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, quien lidera la carrera por ser el máximo goleador del Mundial con ocho tantos. Detrás aparecen dos de las grandes estrellas del fútbol actual: Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con siete goles.

Messi, dueño de la cima goleadora

El delantero argentino alcanzó los ocho goles gracias a una actuación histórica en la fase de grupos y las instancias eliminatorias.

Messi marcó un triplete ante Argelia en la victoria por 3-0, igualando una marca histórica de Miroslav Klose. Además, convirtió un doblete frente a Austria en el triunfo 2-0, un tanto de tiro libre ante Jordania, el gol que abrió el partido frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y el agónico empate ante Egipto por los octavos.

Con esos festejos, el capitán argentino continúa ampliando su legado en la máxima competencia internacional y se mantiene como una de las grandes figuras del torneo.

Mbappé y Haaland, los principales perseguidores

A solo un gol de distancia se encuentran Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos futbolistas que también llegaron al Mundial como candidatos a pelear por la Bota de Oro.

El francés alcanzó los siete goles luego de marcar dobletes frente a Senegal, Irak y Suecia, además del tanto convertido ante Paraguay que le permitió mantenerse en la lucha.

Por su parte, el delantero noruego llegó a la misma cifra tras anotar dos goles en la histórica victoria frente a Brasil, resultado que lo metió de lleno en la pelea por el premio individual.

Detrás del trío de líderes aparece Harry Kane, con seis goles, esperando sus oportunidades para acercarse a la cima.

Cómo se define la Bota de Oro del Mundial 2026

El premio será para el jugador que termine la Copa del Mundo con mayor cantidad de goles convertidos. En caso de empate entre dos o más futbolistas, el primer criterio de desempate serán las asistencias realizadas durante el torneo.

Si la igualdad continúa, la FIFA tendrá en cuenta los minutos disputados. El jugador que haya necesitado menos tiempo dentro del campo para alcanzar su cantidad de goles quedará mejor ubicado.

Con Messi, Mbappé y Haaland separados por apenas una diferencia mínima, la pelea por la Bota de Oro promete mantenerse abierta hasta el último partido del Mundial 2026.