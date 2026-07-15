La Selección Argentina ya se encuentra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde este miércoles enfrentará a Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026. Con Lionel Messi encabezando la delegación, el plantel de Lionel Scaloni arribó al escenario del encuentro con el objetivo de conseguir el pase a una nueva final de la Copa del Mundo.

La Albiceleste buscará un triunfo que le permita seguir defendiendo el título obtenido en Qatar 2022 y disputar una nueva definición mundialista. Del otro lado estará un seleccionado inglés que también llega con la ilusión intacta de pelear por el campeonato.

Scaloni confirmó el equipo

Antes de la llegada al estadio, el cuerpo técnico confirmó la formación titular. La principal novedad será el ingreso de Giuliano Simeone, quien ocupará el lugar de Rodrigo De Paul en el único cambio respecto al equipo que eliminó a Suiza en los cuartos de final.

Argentina formará con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con esa alineación, Scaloni apuesta por mantener el equilibrio del equipo y potenciar el trabajo por la banda derecha con el delantero del Atlético de Madrid.

En juego, un lugar en la gran final

El partido comenzará a las 16:00 y tendrá como premio un lugar en la gran final del Mundial 2026, donde España ya espera rival tras haber conseguido su clasificación.

Miles de hinchas argentinos colmarán las tribunas del estadio de Atlanta para acompañar a un equipo que intentará volver a escribir otra página histórica. Con Messi como capitán y una base consolidada, la ilusión de alcanzar una nueva final mundialista está más viva que nunca.