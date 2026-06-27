La Selección Argentina cerrará este sábado su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una formación alternativa frente a Jordania. Con el primer puesto del grupo ya asegurado y la clasificación a los dieciseisavos de final en el bolsillo, el entrenador Lionel Scaloni decidió rotar el equipo y darles minutos a varios futbolistas que aún no habían tenido protagonismo en el certamen.

La principal novedad será que Lionel Messi comenzará el encuentro en el banco de suplentes. El capitán será preservado pensando en la etapa eliminatoria y, según lo previsto, sumará algunos minutos durante el segundo tiempo.

Entre los habituales titulares, el único que se mantendrá desde el arranque será Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero manifestó su deseo de jugar y continúa recuperando ritmo tras la lesión sufrida en una de sus manos.

En la defensa, la principal incógnita estuvo en el lateral derecho, donde Giuliano Simeone finalmente le ganó la pulseada a Gonzalo Montiel para completar la última línea junto a Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.

El mediocampo estará integrado por Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, quien tendrá su estreno en una Copa del Mundo luego de quedarse sin minutos en Rusia 2018 y perderse Qatar 2022 por una lesión.

En ofensiva se producirá el debut mundialista de Nico Paz, quien ocupará el lugar de Messi detrás de los delanteros. Además, Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán el ataque desde el inicio, una dupla que Scaloni utilizará para darle rodaje a ambos de cara a la fase eliminatoria.

Con el boleto a la próxima ronda ya asegurado, Argentina afrontará el compromiso con tranquilidad y la mira puesta en el cruce de dieciseisavos de final, donde ya sabe que enfrentará a Cabo Verde.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.