Con Paredes y cambio de esquema, así jugará Boca por Copa Sudamericana

Rodolfo Arruabarrena ya proyecta el equipo titular para visitar este jueves a O Higgins en Rancagua por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El entrenador busca "cambiar el chip" lo antes posible tras el tropiezo frente a Deportivo Riestra. Con el objetivo de avanzar a los octavos de final, el cuerpo tecnico implementara un cambio de esquema al pasar del 4-2-3-1 al 4-3-1-2, el cual representa "el mismo dibujo que acostumbraba en su primer ciclo entre 2014 y 2016" al frente de la institucion.

La principal novedad es el regreso de Leandro Paredes a la formacion inicial. El mediocampista estara acompañado por Milton Delgado y Santiago Ascacibar, quien tomara el lugar de Leonel Flores. Sera la primera vez que los tres coincidan como titulares desde la asuncion del Vasco. En la zona de enlace, Tomas Aranda volvera a ser el nexo con la delantera conformada por Sebastian Villa y Miguel Merentiel.

En el arco, Alvaro Montero fue ratificado como titular pese a quedar bajo la lupa recientemente. El portero colombiano, "que abandonó el Estadio Guillermo Laza con gestos de dolor que no fueron más que un mero golpe" el fin de semana, se mantiene por encima de Leandro Brey en la consideracion del tecnico tras haberlo desplazado al banco de suplentes desde su llegada. Sobre las criticas externas, Oscar Cordoba defendio su presencia asegurando que "Es un arquero de selección" por su nivel actual.

La defensa mantiene una duda en el lateral derecho por la distension en el musculo semimembranoso izquierdo de Leandro Lozano. El futbolista fue exigido ayer, respondio bien y podria sumarse hoy al grupo, aunque Dylan Gorosito aparece como alternativa inmediata.

El resto de la linea se completara con Nicolas Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Mientras se define la lista, el club atiende intereses europeos ya que Sevilla y Parma pretenden a David Romero y se analizan las cifras de una posible venta de Vazquez a Inglaterra.