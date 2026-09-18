Este sábado 19 de septiembre se realizará la Noche Internacional de Observación de la Luna, una iniciativa impulsada por la NASA a la que el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) se suma por tercer año consecutivo. Johana Quinteros, jefa de Extensión, Divulgación y Turismo Astronómico del OAFA, explicó a DIARIO HUARPE que la propuesta busca reunir a las familias en una jornada diferente. La actividad se desarrollará de 17 a 22 y tendrá distintas propuestas para disfrutar del espacio.

Picnic, museo y observación

La jornada fue pensada para que las familias puedan recorrer el predio de manera distendida y compartir una tarde al aire libre. “La idea es que las familias visiten el observatorio acá en una actividad que va a ser bastante integral y que sea distendida, que puedan disfrutar del parque, del observatorio, venir a hacer un picnic, traer su mantita, su mate”, explicó.

Además, los visitantes podrán conocer el museo y el centro de interpretación, junto con las actividades de observación astronómica. “Poder visitar el museo, el centro de interpretación, hacer observación de sol y por supuesto hacer observación de la luna”, detalló la jefa de Extensión, Divulgación y Turismo Astronómico.

Una propuesta para toda la familia

La iniciativa también contará con una feria y food trucks. “También va a haber una feria, va a haber food trucks, o sea que si no traen nada rico para comer pueden también comprar acá”, comentó Quinteros.

Sobre el sentido de la jornada internacional, explicó que “en todo el mundo vamos a estar unidos justamente observando a nuestro satélite natural, dando un poco de sus características”. En ese marco, también se buscará contarle a la gente “cuál es la importancia de la luna para el planeta donde vivimos”.

Entradas y reservas

La actividad está destinada a familias y no existe una restricción de edad. “Está destinado a familias, así que desde bebés en adelante, no tenemos restricción de edad”, afirmó Quinteros.

La entrada tendrá un costo de $5.000 por persona, mientras que las familias con más de tres integrantes mayores de 8 años tendrán bonificada la entrada de uno de ellos. Los menores de 8 años no abonan.

Cómo reservar y dónde estacionar

Para participar es necesario realizar una reserva previa, aunque el pago se efectuará directamente en el ingreso durante el sábado. “Tienen que hacer la reserva pero no lleva el pago de la entrada, sino que la entrada se paga aquí el día sábado en el ingreso”, aclaró.

Las reservas se realizan en www.cielodesanjuan.com, ingresando en “reservas observatorio Chimbas” y completando el formulario con los datos y la cantidad de integrantes. Además, Quinteros indicó que el estacionamiento estará afuera del observatorio, sobre Avenida Benavidez y Costanera, para permitir que dentro del predio se pueda caminar y disfrutar mejor de la jornada.