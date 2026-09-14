La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, oficializó la apertura de la segunda edición del Concurso Innovación Startup. La iniciativa, gestionada por la Dirección de Transferencia e Innovación, apunta a detectar y consolidar propuestas innovadoras capaces de convertirse en startups de alto impacto.

El certamen se enmarca dentro del Programa Innovación con Impacto, una de las herramientas desarrolladas por la gestión del gobernador Marcelo Orrego para dinamizar emprendimientos basados en conocimiento, tecnología e innovación. La intención oficial es generar nuevas oportunidades, diversificar la estructura económica y productiva, y responder a las exigencias futuras de la provincia.

La recepción de postulaciones se realiza mediante un formulario digital en el sitio oficial del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación, en la dirección www.cecisanjuan.gob.ar. El plazo de inscripción comienza el lunes 14 de septiembre y finaliza el lunes 5 de octubre de 2026.

La convocatoria está dirigida a equipos que desarrollen soluciones concretas a problemas específicos y posean potencial para construir unidades de negocio sostenibles, escalar a nuevos mercados y provocar un impacto real. La recepción contempla proyectos en diversas etapas de evolución, abarcando desde ideas iniciales y prototipos hasta iniciativas con productos mínimos viables, validaciones previas, usuarios, clientes o primeras ventas.

Si bien la inscripción está abierta a todos los sectores productivos, la evaluación priorizará aquellos proyectos alineados con áreas estratégicas para el desarrollo de San Juan. Entre los rubros destacados figuran la minería, la agroindustria, las energías y eficiencia energética, la gestión del agua, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología y la economía del conocimiento.

En el cierre del proceso se seleccionará a 5 ganadores. Cada equipo elegido percibirá una asignación económica de 5.000.000 de pesos y obtendrá acceso a un programa de incubación personalizado con soporte técnico especializado.