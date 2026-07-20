Con qué edades llegaron los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

El Mundial 2026 concluyó con la Selección Argentina en el segundo puesto luego de la caída frente a España. Con la mirada puesta en 2030, el panorama del plantel muestra un recambio inevitable ya que 20 de los 26 convocados actuales llegarán a esa cita con 30 años o más. En ese contexto, Lionel Scaloni dejó dudas sobre su futuro al expresar que "No sé si podré lograr algo más grande que esto" mientras analizaba lo sucedido.

Entre los jugadores que superarán los 35 años se encuentran figuras centrales. Lionel Messi tendrá 42 años y ya confirmó que no disputará el próximo torneo, al igual que Nicolás Otamendi, quien también con 42 años se retirará de la Selección. Otros veteranos serán Gerónimo Rulli con 38, Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez con 37, Juan Musso y Rodrigo De Paul con 36, y Leandro Paredes con 35 años.

Un grupo de 12 futbolistas tendrá más de 30 años en la próxima Copa del Mundo. Giovani Lo Celso llegará con 34, seguido por Marcos Senesi y Gonzalo Montiel con 33. Con 32 años estarán Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Nicolás González, Nahuel Molina y Cristian Romero. Por su parte, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister tendrán 31, Facundo Medina 31 y Julián Álvarez alcanzará los 30 años.

La base joven la integran apenas seis jugadores que llegarán con menos de 30 años. José Manuel López, Enzo Fernández y Thiago Almada tendrán 29 años, mientras que Giuliano Simeone contará con 27. Los más jóvenes serán Valentín Barco y Nicolás Paz con 25 años.