Más de 13.500 personas llegaron al predio del Estadio San Juan del Bicentenario durante los trayectos de ida de la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 mediante el operativo de movilidad dispuesto por el Ministerio de Gobierno.

El esquema combinó el servicio gratuito de las Líneas del Sol de RedTulum con distintas modalidades de vehículos de alquiler para facilitar el acceso desde distintos puntos de la provincia.

En el transporte público, las unidades de las Líneas del Sol concretaron más de 100 recorridos de ida hacia el predio con un promedio de 45 pasajeros por unidad, lo que representó alrededor de 4.500 personas movilizadas. Para el regreso, el dispositivo contempló más de 130 salidas desde el Estadio del Bicentenario hacia los distintos departamentos de San Juan.

A su vez, se calculó que unos 3.000 vehículos de alquiler en sus diferentes modalidades participaron del traslado hacia la fiesta, con un promedio de tres ocupantes por coche y un estimado de 9.000 asistentes transportados.

La articulación entre los colectivos gratuitos y los servicios de alquiler permitió sostener el flujo de público durante la jornada inaugural del evento provincial.