La 54ª edición de la Clásica Doble Chepes llegará a su fin este domingo 29 de noviembre, cuando los ciclistas disputen la cuarta y última etapa de la competencia. Después de tres jornadas de actividad entre San Juan y La Rioja, el pelotón regresará a territorio sanjuanino para conocer al ganador de una de las pruebas tradicionales del calendario provincial.

La definición tendrá como principal protagonista a Rodrigo Díaz, representante de la Municipalidad de Pocito, quien logró acomodarse en lo más alto de la clasificación general después de la tercera etapa. Sin embargo, la diferencia con sus perseguidores es mínima y promete una jornada decisiva en las rutas sanjuaninas.

Rodrigo Díaz llega como líder, pero Dotti lo sigue de cerca

El actual campeón sanjuanino de ruta consiguió quedarse con el liderazgo luego de una destacada actuación en territorio riojano. Díaz había ganado la segunda etapa del viernes en Chepes y este sábado finalizó quinto en el tercer parcial, resultado que le permitió desplazar a Exequiel Alarcón, ganador de la primera jornada.

La tercera etapa tuvo un recorrido de 150 kilómetros entre Ulapes y El Milagro, en La Rioja, y provocó modificaciones importantes en la clasificación general. El desarrollo de la carrera dividió al pelotón en distintos grupos y terminó siendo determinante para cambiar al dueño de la malla líder.

El ganador de ese parcial fue Ramiro Videla, también integrante de la Municipalidad de Pocito, seguido por Emiliano Pérez y Christian Moyano, de la Fundación Diberbool. Juan Pablo Dotti terminó cuarto, mientras que Rodrigo Díaz cruzó la meta en la quinta posición.

De esta manera, Díaz encabeza la clasificación general con un tiempo acumulado de 6 horas, 54 minutos y 49 segundos. Su escolta es Juan Pablo Dotti, que se encuentra a apenas un segundo, mientras que Diego Tivani ocupa el tercer puesto a dos segundos del líder.

La última etapa tendrá 112 kilómetros

La cuarta jornada se disputará este domingo desde las 16, con largada en el paraje Difunta Correa, en Vallecito, y llegada en la plaza departamental de Caucete. El recorrido tendrá una extensión de 112 kilómetros y será el último desafío para los ciclistas que buscan quedarse con la clasificación general.

La expectativa estará puesta en la pelea entre Díaz y Dotti, aunque Diego Tivani también se mantiene cerca y conserva posibilidades de meterse en la definición. Los últimos kilómetros serán determinantes para establecer quién se queda con la edición número 54 de la tradicional competencia.

La carrera es organizada por el Caucete Pedal Club y fiscalizada por la Federación Ciclista Sanjuanina. Además, esta edición rinde homenaje a Eduardo “Meco” Buffagni y forma parte de la temporada sanjuanina de ruta 2026-2027.

Una clásica que une San Juan y La Rioja

La Doble Chepes comenzó el viernes 27 de noviembre y contempló cuatro etapas, con un recorrido total cercano a los 420 kilómetros. Durante las primeras jornadas, los ciclistas atravesaron distintos puntos de San Juan y La Rioja, con Chepes como escenario de dos parciales y Ulapes y El Milagro como protagonistas de la tercera etapa.

Ahora, la competencia regresará a San Juan para cerrar su recorrido en Caucete. Rodrigo Díaz, último ganador de la clásica en 2025, tendrá el desafío de defender su liderazgo y buscará repetir la consagración ante un Juan Pablo Dotti que está a solamente un segundo.