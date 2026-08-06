Hay sueños que empiezan en una cancha de tierra, entre amigos y con una pelota gastada. Sueños que parecen imposibles, pero que encuentran en el esfuerzo, la disciplina y el acompañamiento de una familia el camino para hacerse realidad. Esa es la historia de Benjamín Tello (16), el juvenil sanjuanino que, después de años de sacrificio, quedó oficialmente en las divisiones formativas de Boca Juniors, el club del que es hincha.

Detrás de este logro hay cientos de madrugadas, viajes, entrenamientos, frustraciones, lágrimas y también una convicción inquebrantable. "Lo que logró fue por sus condiciones, pero también por su dedicación. Nosotros solamente lo acompañamos", resumió emocionado Alejandro Tello, su padre, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Todo comenzó en las Baby Fútbol

Benjamín tenía apenas 6 años cuando empezó a destacarse jugando en los torneos de Baby Fútbol con Los Picantes de La Bebida. Allí llamó la atención de todos por su talento. Fue entonces cuando su papá decidió que ese talento debía desarrollarse en un club.

Benjamín tuvo paso por Unión de Rawson hasta inferiores de fútbol.

Primero, tuvo un fugaz paso por la escuelita Rawson Juniors y, poco después, llegó a Unión de Villa Krause. Allí comenzó su formación futbolística, aprendió los valores del deporte y compartió equipo con Tomás Riveros, otro sanjuanino que también dio el salto al fútbol grande a Independiente este 2026, entre otros.

Crecer con trabajo y mentalidad ganadora

Benjamín, en cancha de Colón Junior.

Cuando Unión dejó de disputar los torneos regionales, Benjamín decidió cambiar de aire. Cruzó de vereda y llegó a Trinidad, con un objetivo claro: competir en el máximo nivel.

La Copa País con la Selección Sanjuanina le sirvió como experiencia nacional.

Rápidamente se ganó un lugar en una categoría acostumbrada a pelear campeonatos. Su rendimiento llamó la atención de los entrenadores y fue convocado a la Selección Sanjuanina, donde fue titular en la Copa País. Ese crecimiento abrió una puerta que cambiaría su vida.

El golpe que casi lo frena

En su prueba en Talleres, Benja pudo conocer a Carlos Tévez.

Antes de Boca apareció Talleres de Córdoba. Benjamín superó varias pruebas, viajó en reiteradas oportunidades y recibió la confirmación de que iba a quedar. Sin embargo, una lesión en la espalda y un cambio de entrenador modificaron todos los planes.

Ante la dificultad física, el cuerpo técnico de la "T" decidió no incorporarlo. "Fue un golpe muy duro. Habíamos hecho muchas ilusiones. Le costó volver a motivarse después de conocer un predio de primer nivel y pensar que estaba tan cerca", recordó Alejandro, su padre.

Pero la familia eligió otro camino: sostenerlo, acompañarlo y nunca presionarlo. "Siempre le dijimos que disfrutara. Nunca le cargamos la mochila de que tenía que triunfar para ayudarnos o por obligación", aseguró.

La revancha llegó desde Boca

El llamado del club de la Ribera encontró a Benjamín con otra madurez. Ya sabía cómo era enfrentarse a futbolistas de todo el país y entendía que debía confiar en sus propias condiciones.

Días después, el Xeneize volvió a citarlo. Esta vez permaneció una semana completa en la pensión del club. El viernes pasado llegó la noticia que toda la familia esperaba. "Me llamó llorando. Lo único que alcanzaba a decir era: 'Papi, quedé en Boca'. No podía hablar de la emoción", contó su padre.

El orgullo de una familia unida

Alejandro, Benjamín y Anabela, en el estadio Bicentenario.

Los Tello - García son una familia trabajadora del barrio Franklin Rawson. Alejandro y su esposa Anabela García criaron a cinco hijos inculcándoles la importancia del esfuerzo, el respeto y la unión. Con Alejo, Matías, Camila y Morena, siempre acompañaron a Benjamín para cumplir sus sueños.

Una historia que recién empieza

Desde la familia de Benjamín agradecen a todas las personas que acompañaron el crecimiento futbolístico: los entrenadores de Unión y Trinidad, dirigentes, coordinadores y profesores del León que confiaron en él durante cada etapa de su formación.

La familia está convencida de que este no es el final del camino, sino apenas el comienzo. "Somos muy creyentes. Cuando se cayó lo de Talleres, mi señora me dijo: 'Dios le tiene preparado algo mejor'. Hoy entendemos por qué. Ese algo mejor era Boca."

Porque detrás de cada futbolista que llega a un grande hay mucho más que talento. Hay una familia que nunca dejó de creer, un chico que jamás bajó los brazos y un sueño que, después de años de esfuerzo y perseverancia, finalmente empezó a hacerse realidad.

El posteo de Trinidad.