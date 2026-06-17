Con sanjuaninos, Argentina confirmó la lista para los World Skate Games

La Selección Argentina Senior Masculina de hockey sobre patines ya tiene confirmados a los jugadores que representarán al país en los World Skate Games Asunción 2026. Con gran presencia de jugadores sanjuaninos, el Comité Nacional Técnico de Hockey Sobre Patines (CNTHSP) oficializó la nómina elegida por el cuerpo técnico para afrontar uno de los desafíos más importantes del calendario internacional.

Entre los convocados se destaca una fuerte presencia de jugadores con raíces sanjuaninas, reflejo del enorme aporte que la provincia realiza históricamente al hockey sobre patines argentino. Uno de los nombres más relevantes es el de Lucas Ordoñez, actual jugador de C.A. Argentino de San Juan, quien vuelve a integrar la selección en busca de una nueva consagración internacional.

La lista también reúne a varias figuras que compiten en las principales ligas de Europa, especialmente en Portugal, España e Italia. Entre ellos aparecen Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla, todos representantes del Sporting de Portugal, además de Ezequiel Mena, Nicolás Ojeda, Matías Pascual, Franco Platero y Giuliano Giuliani, entre otros.

En el arco fueron convocados Constantino Acevedo, Juan Cruz Velázquez y Bautista Acevedo, quienes competirán por un lugar bajo los tres palos durante el certamen.

El equipo estará conducido por un experimentado cuerpo técnico encabezado por José Luis Páez, Diego Mir y Reinaldo García, acompañados por especialistas en análisis, rendimiento y preparación física.

La cita será en Paraguay, donde Argentina buscará volver a pelear por el título mundial y ratificar su condición de potencia histórica del hockey sobre patines. Con una combinación de experiencia, talento y una importante base de jugadores surgidos en San Juan, la Albiceleste ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los torneos más esperados del año. La ilusión está en marcha y el sueño mundialista vuelve a reunir a los mejores exponentes del hockey argentino bajo una misma camiseta.

Los convocados por Argentina