Con testimonios y prevención, realizaron una jornada de Octubre Rosa en Chimbas

En el marco de Octubre Rosa, Funca y Alsec-Lalcec San Juan compartieron una jornada de concientización sobre la prevención, los cuidados y la detección temprana del cáncer de mama. La actividad generó un espacio de información, escucha y acompañamiento para las vecinas de la comunidad.

Información y herramientas para la prevención

El encuentro contó con la presencia de la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; integrantes del equipo de Funca Argentina y la presidenta de Alsec-Lalcec San Juan, Estela Carabajal. También participaron representantes de organizaciones sociales, voluntarios y miembros de la comunidad.

Durante la jornada, la licenciada Diana María José Campillay, kinesióloga especializada en rehabilitación oncológica mamaria y vascular periférica, compartió información y herramientas para promover el cuidado de la salud mamaria. Además, los testimonios de Gabriela y Noelia invitaron a reflexionar sobre la importancia de escuchar, acompañar y generar conciencia sobre la enfermedad.

El trabajo conjunto de las instituciones

Desde la organización agradecieron la colaboración de voluntarias y voluntarios, así como el acompañamiento de las instituciones y organizaciones sociales presentes. Entre ellas se destacó la participación de Amas de Casa, junto a las personas que se sumaron a la iniciativa.

La jornada puso en valor el trabajo conjunto entre las instituciones, las organizaciones sociales y la comunidad. El objetivo es acercar información, derribar prejuicios y promover el acceso a los controles médicos.

Prevenir durante todo el año

Desde FUNCA remarcaron el compromiso de continuar trabajando para construir una comunidad más informada y consciente sobre la salud. La iniciativa recordó que la prevención, la detección temprana y el acompañamiento son aspectos fundamentales frente al cáncer de mama.

Bajo el lema de Octubre Rosa, las organizaciones destacaron la importancia de mantener estas acciones de concientización durante todo el año. La propuesta busca fortalecer el compromiso comunitario con el cuidado de la salud y la detección oportuna.