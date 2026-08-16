Con Thiago Almada en cancha, River buscará la victoria ante Argentinos Juniors

River tiene una misión clara ante Argentinos Juniors: cortar de una vez por todas el mal comienzo de semestre. El Millonario arrastra cinco derrotas consecutivas y Eduardo Coudet prepara una variante que genera expectativa: Thiago Almada será titular en su debut con la camiseta de River.

El encuentro, correspondiente al Torneo Clausura, llega después de una semana de trabajo que el cuerpo técnico pudo aprovechar debido a la postergación del partido de Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe. Ese tiempo extra permitió que Almada se integrara al grupo y llegara en condiciones para comenzar desde el primer minuto.

Almada, la gran novedad

El flamante refuerzo, noveno de este mercado de pases y el más caro de la historia del club, ocupará el lugar de Tomás Galván. La idea es que se mueva sobre la izquierda y tenga libertad para aparecer en tres cuartos de cancha, cerca de los delanteros.

Coudet espera que su presencia aporte desequilibrio, generación de juego y una cuota de jerarquía para un equipo que viene golpeado en lo futbolístico y anímico.

El resto del equipo sería prácticamente el mismo que cayó ante Tigre. Gonzalo Montiel volvería a ocupar su posición habitual sobre el lateral derecho, con mayor participación por la banda y sin retrasarse tanto como central.

La defensa estará integrada por Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi, mientras que Francisco Ortega tendrá su segunda presentación con River.

Un mediocampo con cambios de roles

En la mitad de la cancha volverá a estar Tobías Andrada, quien pese a la derrota frente a Tigre dejó buenas sensaciones. El ex-Vélez tendrá nuevamente la función de colaborar tanto en la recuperación como en la generación.

A su lado estará Aníbal Moreno, quien buscará recuperarse luego del error que terminó en el gol de Ignacio Russo. Más adelantado aparecerá Almada, con libertad para asociarse con los hombres de ataque.

Arriba, Ángel Correa será una pieza fija, acompañado por Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. El objetivo será encontrar mayor conexión ofensiva y dejar atrás una racha que encendió las alarmas.

La formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.