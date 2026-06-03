El clima de euforia que rodea a Tim Payne tras su explosión en redes sociales se vio interrumpido por un golpe de realidad en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. En un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, Nueva Zelanda fue vapuleada por Haití, que se impuso con un contundente 4-0, dejando más dudas que certezas en el conjunto oceánico.

Un primer tiempo para el olvido

Todos los ojos estaban puestos en Payne, el lateral neozelandés que pasó de tener 4.700 seguidores a acumular más de 4,5 millones gracias a una campaña viral impulsada desde Argentina. Sin embargo, en el campo de juego, la historia fue otra.

El defensor, que apenas disputó los primeros 45 minutos, tuvo responsabilidad directa en el primer tanto haitiano, marcado por Ruben Providence a los 12'. Si bien protagonizó un salvado providencial a los 34' para evitar el segundo gol, su actuación fue discreta y el equipo se mostró desconectado.

La debacle neozelandesa

Tras el descanso, el entrenador Darren Bazeley realizó seis cambios, entre ellos la salida de Payne por Callan Elliot. Lejos de mejorar, Nueva Zelanda se desmoronó. La superioridad de Haití fue absoluta: 51': Lenny Joseph amplió la ventaja tras una falla defensiva, luego a los 62', Frantzdy Pierrot marcó el tercero, cerrando una jugada colectiva que dejó en ridículo a la defensa oceánica y, a los 86', Duke Lacroix puso cifras definitivas al partido con un remate cruzado.

El fenómeno viral frente a la realidad mundialista

La presencia de los seguidores que llegaron con pancartas de "Team Payne" o "No Payne, No Gain" no alcanzó para contagiar al equipo. Mientras el lateral del Wellington Phoenix sigue siendo el jugador más viral del planeta, su selección deberá replantear urgentemente su funcionamiento antes del debut mundialista.

Nueva Zelanda integra el Grupo G y tendrá un camino difícil en la Copa del Mundo: debutará el 15 de junio ante Irán, para luego medirse frente a Egipto (21/6) y cerrar su participación ante Bélgica (26/6). Por su parte, Haití demostró en Florida que llega afilado a su estreno en el Grupo C ante Escocia.

Para Tim Payne, el desafío ahora es doble: sostener su estatus de estrella global en redes sociales mientras intenta guiar a una Nueva Zelanda que, tras esta goleada, deberá encontrar solidez defensiva si no quiere sufrir en la gran cita del fútbol mundial.