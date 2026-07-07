Con tres cambios, Argentina confirmó el equipo para enfrentar a Egipto

La Selección argentina ya tiene equipo confirmado para enfrentar este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Lionel Scaloni realizará tres modificaciones respecto del último encuentro con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del certamen.

El equipo titular estará integrado por Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Las variantes serán los ingresos de Tagliafico por Facundo Medina, Paredes por Thiago Almada y Julián Álvarez por Lautaro Martínez, en busca de un equipo con mayor equilibrio y peso ofensivo para afrontar una instancia decisiva.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para más de 70.000 espectadores. El árbitro será el francés François Letexier, quien dirigirá por primera vez a la Selección argentina en una Copa del Mundo.

Argentina llegó a esta instancia luego de eliminar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, mientras que Egipto avanzó tras superar a Australia en una definición por penales.

En cuanto al historial, argentinos y egipcios registran muy pocos enfrentamientos oficiales y este será el primer cruce entre ambos en una Copa del Mundo, con la Albiceleste buscando mantener su favoritismo frente al conjunto africano liderado por Mohamed Salah.

El ganador del duelo entre Argentina y Egipto se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Suiza y Colombia, que también se disputará este martes.