Con tres cambios en el equipo, así fomará Argentina contra Egipto

Argentina se encuentra en la antesala de un duelo determinante frente a Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras superar una fase previa compleja ante Cabo Verde, el conjunto nacional se presentará este martes a las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con una alineación renovada que incluye tres variantes estratégicas destinadas a fortalecer el rendimiento colectivo.

Durante el contacto previo con la prensa, el entrenador Lionel Scaloni mantuvo el hermetismo sobre los nombres propios aunque validó las especulaciones sobre el armado del grupo. El director técnico expresó que "El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores así que a ustedes tampoco. Pero más o menos ya saben por donde viene el tema, Nico me cuenta lo que vienen hablando y está por ahí".

En la zona defensiva se producirá el regreso de Nicolás Tagliafico. El lateral del Olympique de Lyon recupera su lugar en la banda izquierda tras completar su recuperación física. Esta variante desplaza a Facundo Medina, quien ocupó el puesto anteriormente y terminó con molestias musculares en el último compromiso.

El mediocampo también presentará una fisonomía distinta con el ingreso de Leandro Paredes. El futbolista de Boca Juniors convenció al cuerpo técnico con sus minutos previos y ocupará el rol de volante central. Este movimiento permite que Alexis Mac Allister se adelante en el campo para colaborar en la generación de juego junto a Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, mientras que Thiago Almada esperará su oportunidad entre los relevos.

La última novedad aparece en la delantera con la inclusión de Julián Álvarez. El atacante cordobés dejó atrás una lesión en el tobillo izquierdo que lo marginó de los primeros encuentros del certamen y acompañará a Lionel Messi. De esta forma, Lautaro Martínez saldrá del equipo titular luego de haber participado en los cuatro partidos iniciales del torneo internacional, incluyendo el cruce de 16avos donde convirtió un gol de penal frente a Jordania.

La formación confirmada para este compromiso mundialista está integrada por Emiliano Martínez en el arco. La línea de fondo contará con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En la zona media estarán Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Leandro Paredes, mientras que la ofensiva será liderada por Lionel Messi y Julián Álvarez.