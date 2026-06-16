Hay noches que trascienden el resultado. Partidos que quedan grabados mucho más allá de los goles o de los puntos que entregan. El debut de Argentina en el Mundial 2026 fue una de esas historias. Porque la Scaloneta goleó 3-0 a Argelia en Kansas City, sí. Pero, sobre todo, porque Lionel Messi volvió a conmover al fútbol.

Apenas habían transcurrido 16 minutos cuando Rodrigo De Paul encontró un espacio imposible entre líneas y habilitó al capitán. Messi controló, aceleró y sacó un zurdazo perfecto que se clavó en el ángulo. Un gol de los que parecen reservados para los elegidos.

Pero esta vez no fue solamente el gol.

Mientras el estadio explotaba y miles de argentinos celebraban en las tribunas, las cámaras captaron una imagen que rápidamente recorrió el planeta. Messi lloraba. Conmovido. Abrumado por la emoción. Como si en ese instante se mezclaran los recuerdos de toda una vida: las finales perdidas, la gloria en Qatar, las críticas, las alegrías y el privilegio de seguir representando a la Argentina en una Copa del Mundo a los 38 años.

Las lágrimas hablaron más que cualquier declaración.

Fue imposible no pensar que quizás se trataba de uno de los últimos capítulos mundialistas del hombre que cambió para siempre la historia del fútbol argentino. Y él lo vivió como tal.

Después de ese momento, Argentina hizo lo que mejor sabe hacer. Tomó el control del partido, manejó los tiempos y fue construyendo una victoria sin sobresaltos. De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister marcaron el ritmo en el mediocampo, mientras Argelia intentaba resistir.

El conjunto africano tuvo algunas aproximaciones y obligó a intervenir a Emiliano Martínez antes del descanso, pero nunca logró inquietar seriamente a un equipo argentino que se mostró sólido y confiado.

En el segundo tiempo apareció nuevamente Messi.

A los 15 minutos aprovechó un rebote de Luca Zidane tras un remate de Mac Allister y empujó la pelota para establecer el 2-0. Ya era una gran noche. Pero todavía faltaba el cierre perfecto.

A los 31 minutos, Nicolás González encabezó una contra rápida y encontró al rosarino. Messi recibió, encaró y definió con otra zurda magistral junto al palo para completar el hat-trick.

El estadio se rindió a sus pies.

El tercer gol tuvo además un valor histórico. Con ese triplete, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose, alcanzando la cima de una tabla que durante años pareció imposible de conquistar.

Pocos minutos después, Lionel Scaloni decidió reemplazarlo por Nico Paz. Entonces llegó otra escena inolvidable. Todo el estadio se puso de pie. Los aplausos bajaron desde cada rincón del Arrowhead Stadium. Messi saludó, sonrió y agradeció mientras sus compañeros lo abrazaban.

Argentina ganó 3-0 y comenzó con autoridad la defensa del título. Pero el resultado terminó siendo apenas una parte de la historia.

La verdadera noticia fue otra: Messi volvió a emocionarse con la camiseta argentina. Y, una vez más, logró emocionar a todo un país.