Con tres goles de Valencia, Boca dio vuelta el partido ante Racing y es semifinalista

Boca y Racing protagonizaron un vibrante duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. La Academia se puso en ventaja a los 18 minutos del primer tiempo con un gol olímpico de Gastón Lódico.

El equipo de Juan Pablo Vojvoda amplió la diferencia apenas comenzó el segundo tiempo, cuando Adrián "Maravilla" Martínez apareció dentro del área y marcó el 2-0. El resultado parecía dejar a Racing cerca de las semifinales del certamen.

Valencia inició la reacción

Boca encontró la reacción a los 27 minutos del complemento, cuando Enner Valencia convirtió de cabeza y marcó el descuento. El delantero ecuatoriano volvió a aparecer apenas ocho minutos después para establecer el 2-2 y devolverle al Xeneize la posibilidad de quedarse con la clasificación.

Con el partido igualado, todo parecía encaminarse hacia una definición por penales en Rosario. Sin embargo, Valencia todavía tenía una aparición más preparada para la última jugada del encuentro.

El gol que desató la locura

En la última pelota del partido, Enner Valencia completó su triplete y marcó el 3-2 definitivo para Boca. El delantero ecuatoriano pasó de descontar a convertirse en el protagonista de una remontada que dejó al Xeneize en las semifinales de la Copa Argentina.

Con este resultado, Boca eliminó a Racing y avanzó a la próxima instancia del certamen. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Banfield en semifinales, en busca de un lugar en la final.