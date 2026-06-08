El cuarteto volvió a ser protagonista en San Juan con una de las presentaciones más esperadas por los seguidores del género. El Loco Amato se presentó el sábado por la noche en el Club Colón Junior y protagonizó una velada que reunió a cientos de fanáticos llegados desde distintos puntos de la provincia para disfrutar de sus canciones más emblemáticas. El espectáculo formó parte de su regreso a la provincia durante junio y había generado una fuerte expectativa entre el público cuartetero.

Desde el inicio del recital, el cantante cordobés desplegó un repertorio cargado de clásicos que marcaron distintas etapas de su trayectoria artística. Con una puesta en escena centrada en la música y el contacto permanente con el público, el exintegrante de Trulalá y La Fiesta logró mantener la energía durante toda la noche.

La respuesta de los asistentes fue inmediata. La pista se mantuvo colmada y los presentes acompañaron cada interpretación con palmas, coros y baile. El clima festivo se extendió durante todo el espectáculo y convirtió al estadio de Colón Junior en una verdadera pista de cuarteto.

Tras la presentación, el propio artista compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el acompañamiento del público sanjuanino. "Volvimos a San Juan en una noche mágica en el Club Colón Junior. Gracias a todos por acompañarnos con tanto cariño y respeto", expresó el cantante, junto a imágenes del recital.

La visita de Amato confirmó una vez más la vigencia de uno de los nombres más reconocidos del cuarteto argentino. Con una carrera que supera las tres décadas y una extensa lista de éxitos, el cordobés mantiene una convocatoria que atraviesa generaciones y continúa llenando escenarios en distintos puntos del país.