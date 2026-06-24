Con un equipo suplente, así formaría Argentina contra Jordania

La selección argentina retomó sus actividades en Kansas tras vencer por dos a cero a Austria y asegurar el primer lugar del Grupo J. Con el pasaje a los 16avos de final confirmado, el equipo comenzó a trabajar pensando en el cierre de la zona frente a Jordania.

El entrenador Lionel Scaloni se refirió a esta situación y manifestó que "La clasificación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos".

Durante el entrenamiento, los futbolistas que fueron titulares realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto del plantel se ejercitó en el campo. Integrantes como Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Nahuel Molina observaron la sesión desde un costado del terreno. Asimismo, Lionel Messi y Rodrigo De Paul se hicieron presentes con calzado deportivo para seguir de cerca las tareas de sus compañeros.

En el armado del once inicial, la defensa contaría con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. Quien no estará disponible es Cristian Romero, ya que debe someterse a estudios médicos tras sufrir un golpe en la rodilla ante el conjunto austríaco. Para el mediocampo, Leandro Paredes se perfila como titular tras dejar atrás una lesión muscular, acompañado por Exequiel Palacios y Valentín Barco.

En la delantera, Julián Álvarez y Nicolás González asoman como las principales opciones para conformar el ataque. La duda central recae sobre la titularidad de Lionel Messi o la inclusión del juvenil Nicolás Paz para evitar un desgaste físico innecesario antes de la fase eliminatoria.

Finalmente, en el arco se analiza la posibilidad de que Gerónimo Rulli reemplace a Emiliano Martínez, quien ya superó una fractura en su dedo pero podría ser preservado para los próximos encuentros. Todavía restan tres jornadas de trabajo para que el cuerpo técnico defina la formación que cerrará la fase regular.