San Lorenzo volvió a sonreír en el Torneo Clausura 2026. Después de comenzar el certamen con una derrota frente a Lanús, el equipo de Damián Ayude se recuperó al imponerse por 1-0 sobre Gimnasia de Mendoza en el estadio Pedro Bidegain, por la segunda fecha del campeonato. El único gol de la noche fue convertido por Rodrigo Auzmendi, quien aprovechó una de las pocas situaciones claras que generó el conjunto azulgrana para darle tres puntos muy valiosos.

El encuentro fue parejo desde el inicio. San Lorenzo asumió el protagonismo con la obligación de hacerse fuerte en su casa, pero se encontró con un rival bien plantado, que cerró espacios y apostó por un partido físico en la mitad de la cancha. Durante gran parte del primer tiempo las llegadas fueron escasas y el trámite estuvo marcado por las imprecisiones y las disputas en cada sector del campo.

A pesar de la falta de claridad en los metros finales, el Ciclón mostró una versión más sólida que en el debut. Con un mediocampo intenso y una defensa que respondió cuando fue exigida, logró sostener el equilibrio mientras buscaba romper el cero. Del otro lado, Gimnasia de Mendoza intentó aprovechar los espacios para salir de contraataque, aunque le costó generar peligro real sobre el arco defendido por Orlando Gill.

La diferencia llegó en el complemento. En una de las mejores jugadas colectivas del partido, San Lorenzo construyó una acción por la derecha que terminó con la definición de Rodrigo Auzmendi dentro del área. El delantero apareció en el momento justo para empujar la pelota a la red y desatar el festejo de los hinchas azulgranas, que veían cómo su equipo encontraba el premio después de insistir durante varios minutos.

Con la ventaja a su favor, el conjunto de Boedo apostó por administrar la posesión y defender el resultado. Gimnasia adelantó sus líneas e intentó llegar al empate con centros y pelotas largas, pero chocó con una defensa firme que respondió en los momentos de mayor presión. Gill volvió a transmitir seguridad bajo los tres palos y fue una de las piezas importantes para mantener el arco en cero.

En los minutos finales, el partido ganó en intensidad. El equipo mendocino buscó el empate con más empuje que ideas, mientras que San Lorenzo encontró espacios para salir de contraataque, aunque no logró ampliar la diferencia. Finalmente, el árbitro marcó el final y desató el alivio de todo el Nuevo Gasómetro, que celebró un triunfo muy esperado después de varios meses sin victorias oficiales.

El resultado le permite al Ciclón dejar atrás el traspié de la primera fecha y comenzar a sumar confianza en el inicio del Clausura. Más allá del rendimiento, el equipo consiguió un triunfo necesario para fortalecer el proyecto de Ayude y afrontar con mayor tranquilidad los próximos compromisos del torneo. Gimnasia de Mendoza, en tanto, volvió a mostrar orden y actitud, pero pagó caro la falta de eficacia y se quedó con las manos vacías en su visita a Buenos Aires.