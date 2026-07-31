Independiente volvió a mostrar solidez y derrotó por 1-0 a Newell's en Avellaneda para mantener el puntaje ideal en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Carlos Tévez sumó su segundo triunfo consecutivo y confirmó el buen arranque de campeonato, alimentando la ilusión de pelear por los primeros puestos.

El único tanto del encuentro llegó sobre el cierre del primer tiempo gracias a Santiago Montiel, quien aprovechó una de las situaciones más claras del conjunto local para romper el cero y encaminar una victoria muy trabajada.

Un triunfo que vale más que tres puntos

Después del debut con victoria frente a Estudiantes en La Plata, Independiente volvió a responder ante su gente y mostró una imagen sólida tanto en defensa como en ataque. Si bien Newell's intentó reaccionar durante el complemento, el Rojo logró sostener la ventaja y controlar el desarrollo del partido.

Con este resultado, el conjunto de Avellaneda alcanzó los seis puntos sobre seis posibles y se mantiene entre los animadores de la Zona B del Clausura, consolidando un inicio que entusiasma a sus hinchas.

El próximo desafío

Tras este triunfo, Independiente buscará extender su racha positiva en la próxima fecha, mientras que Newell's intentará recuperarse luego de sufrir su primera derrota en el campeonato, tras haber debutado con un triunfo frente a Talleres.